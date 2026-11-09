Alessandro Leavitt analizza il successo democratico nelle midterm USA 2024, attribuito al disgusto per la guerra in Iran e i prezzi della benzina che hanno spinto gli elettori Trump a cambiare schieramento.

Alessandro Leavitt ha riflettuto con ironia sul senso di smarrimento provato dalla borghesia liberale americana dopo la prima elezione di Donald Trump nel 2016, ma sottolinea che il risultato delle recenti midterm non segna un risveglio di quell'elettorato. Secondo l'autore intervistato da HuffPost, il fattore decisivo è rappresentato dagli elettori che avevano sostenuto Trump nel 2024 e che ora si sentono traditi, soprattutto a causa dello scoppio della guerra in Iran e delle gravi conseguenze economiche sulla vita quotidiana.

Analisi del voto: tradimento elettori Trump

Alessandro Leavitt esprime forte scetticismo nell'attribuire la vittoria delle midterm a un cambiamento di atteggiamento della borghesia liberale, ricordando come questo segmento sociale si sia sempre allineato con il Partito Democratico. Non a caso, anche durante l'apice del successo elettorale di Trump, stati chiave come la California e lo Stato di New York sono rimasti saldamente democratici, confermando una fedeltà politica storica. La vittoria conseguita dai democratici deriva principalmente dal ribaltamento degli elettori del 2024, disgustati dal comportamento del presidente uscente.

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Impatto economia: prezzo benzina e guerra Iran

Il sentimento di tradimento si è fatto acuto quando Trump ha avviato quella che Leavitt definisce una guerra inutile in Iran, causando un immediato e violento aumento del prezzo della benzina. Questo shock economico ha colpito direttamente le tasche dei cittadini, trasformando il malcontento in azione politica concreta. Gli elettori repubblicani, che non potevano più permettersi nemmeno un pieno di benzina, hanno visto il loro entusiasmo per Trump spegnersi rapidamente, offrendo un dono politico involontario ai democratici.

Previsioni elettorali: sottostima onda blu

Sebbene Leavitt sia contento che i sondaggi di quest'anno si siano rivelati più precisi rispetto alla sorpresa del 2024, non dà mai per scontata la loro affidabilità. Gli analisti attribuiscono questa maggiore accuratezza al perfezionamento dei metodi usati negli ultimi due anni, ma Leavitt sottolinea che i sondaggi hanno comunque sottostimato l'ampiezza dell'onda blu democratica. Le previsioni indicavano una vittoria alla Camera meno netta e al Senato una maggioranza di soli 51 o 52 seggi, ben al di sotto della realtà dei fatti.

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Diritti LGBTQ+: progresso senatoriale e transfobia

La rappresentatività LGBTQ+ rimane al centro di un aspro scontro politico, con la transfobia che emerge come un problema ancora più grave e demoralizzante rispetto all'omofobia diffusa. Nonostante gli attacchi incessanti della destra contro le persone trans, la recente elezione al Senato degli Stati Uniti del primo uomo dichiaratamente gay segnalo un progresso significativo. Leavitt guarda alla situazione con maggiore serenità, pur essendo consapevole che il cambiamento sociale non procede mai senza ostacoli e che la strada rimarrà accidentata.

Strategia Democratici: contro-corruzione Trump

Alessandro Leavitt ritiene che il Partito Democratico abbia finalmente compreso l'umore del Paese, distanziandosi dalle strategie precedenti che cercavano solo il senso di decenza. Trump si è scavato da solo la propria buca politica attraverso corruzione sfacciata, un trattamento orribile riservato agli immigrati e gli sconvolgimenti economici legati alla guerra in Iran. I democratici hanno capito che insistendo su questi temi potevano convincere gli elettori stanchi, smettendo di suonare il rock acido di Trump e offrendo invece stabilità e reazione implacabile ma dignitosa.