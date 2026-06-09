LeBron James gioca a golf dallo yacht a Capri: scatta l'esposto in Procura per inquinamento

LeBron James ha scelto le acque cristalline di Capri per trascorrere le vacanze a bordo di un lussuoso yacht, ma un video pubblicato sui social ha scatenato una bufera. Nel video, l'asso del basket si diverte a giocare a golf direttamente dal ponte della sua imbarcazione, lanciando le palline in mare. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha però attirato l'attenzione del Codacons Campania, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli per verificare se i materiali utilizzati siano eco-compatibili o se si sia verificato un illecito ambientale. La Procura dovrà ora valutare se nel comportamento di James si possano ravvisare gli estremi di un reato ambientale, specialmente in un'area marina protetta come quella di Capri.

LeBron James ha scelto le acque cristalline di Capri per trascorrere le vacanze a bordo di un lussuoso yacht, ma un video pubblicato sui social ha scatenato una bufera.

Nel video, l'asso del basket si diverte a giocare a golf direttamente dal ponte della sua imbarcazione, lanciando le palline in mare. Questo gesto, apparentemente innocuo, ha però attirato l'attenzione del Codacons Campania, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli per verificare se i materiali utilizzati siano eco-compatibili o se si sia verificato un illecito ambientale.

La Procura dovrà ora valutare se nel comportamento di James si possano ravvisare gli estremi di un reato ambientale, specialmente in un'area marina protetta come quella di Capri. In base all'articolo 452 bis del codice penale, infatti, chiunque causi una compromissione o un deterioramento significativi delle acque o dell'aria è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Se il fatto avviene in un'area naturale protetta, le sanzioni diventano ancora più dure. Resta ora da capire se lo staff di James abbia utilizzato palline da golf speciali fatte di materiale idrosolubile o se la leggerezza estiva si trasformerà in un clamoroso autogol per la reputazione della stella NBA





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lebron James Golf Capri Yacht Inquinamento Codacons Campania Procura Della Repubblica Di Napoli Reato Ambientale Area Marina Protetta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grazia a Minetti, i dubbi dei giuristi: “La Procura doveva almeno chiedere di sentire Graciela”Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola 'Grazia a Minetti, i dubbi dei giuristi: “La Procura doveva almeno chiedere di sentire Graciela”' pubblicato il 7 Giugno 2026 a firma di Leo Amato

Read more »

Campo Imperatore, la valanga e il fuoripista: la procura apre un'inchiestaA quasi due mesi dal distacco della valanga che il 9 aprile scorso aveva fatto scattare una massiccia macchina dei soccorsi a Campo Imperatore, la Procura dell'Aquila ha aperto...

Read more »

Flotilla, Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro e torturaIl ministro israeliano Ben-Gvir nel registro degli indagati a Roma: sequestro e tortura gli attivisti della Flotilla.

Read more »

La Procura di Roma iscrive Itamar Ben-Gvir nel registro degli indagatiLa Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per le sue parole di scherno rivolte agli attivisti della Flotilla. Gli attivisti, tra cui anche italiani, erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.

Read more »