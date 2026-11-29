Come guardare Lecce-Atalanta in diretta. Info su DAZN, Sky e NOW. Analisi del momento della squadra bergamasca e delle difficoltà del Lecce.

La decima giornata di Serie A vedrà il Lecce ospitare l' Atalanta allo stadio Via del Mare, in un confronto che si svolgerà lunedì 30 novembre alle ore 18:30. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le compagini, considerando gli attuali posizioni in classifica e le necessità tattiche. La trasmissione dell'evento sarà garantita esclusivamente dalle piattaforme che detengono i diritti televisivi del campionato italiano.

Disponibilità Televisione e Piattaforme Streaming

La partita Lecce-Atalanta sarà trasmessa in diretta TV e in streaming da DAZN Italia. Questa piattaforma detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte le dieci partite di ogni turno di campionato, di cui sette in esclusiva assoluta. Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati. Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

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Alternativa Sky e Offerta NOW

In alternativa a DAZN, la partita sarà visibile sui canali lineari di Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Sky Sport trasmette tre partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi specificamente sugli incontri di cartello del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45. Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, NOW offre esattamente le stesse tre partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari. A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le tre partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Contesto Sportivo Lecce e Atalanta

Il Lecce vive un momento complicato, avendo raccolto un solo pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. L'ultima partita disputata dai salentini si è conclusa con un pesante 3-0 contro la Lazio, sottolineando le difficoltà offensive e difensive della squadra. In casa, l'unica vittoria stagionale del Lecce risale a metà settembre contro il Monza, evidenziando la necessità di migliorare la prestazione sul proprio terreno. Queste statistiche pongono una pressione aggiuntiva sulla squadra in vista del confronto con una delle formazioni più in forma del campionato.

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Forma Fisica e Obiettivi Bergamaschi

L'Atalanta arriva a Lecce con un momentum positivo, frutto di due rimonte consecutive che dimostrano la resilienza tattica della squadra. Questa capacità di recuperare risultati difficili rappresenta un elemento distintivo rispetto alle altre compagini di vertice. L'obiettivo dell'Atalanta è consolidare la propria posizione in classifica e mantenere il ritmo di gioco imposto nelle ultime uscite. La preparazione tecnica si è concentrata sul mantenimento della intensità fisica e sulla precisione nei finali di partita, elementi chiave per affrontare un Lecce motivato a riscattarsi.

Dettagli Logistici e Accesso allo Stadio

Lo stadio Via del Mare sarà il teatro di questa sfida, con una capienza che permetterà l'accesso ai tifosi delle due squadre. Le disposizioni per l'ingresso e la sicurezza sono state attivate secondo i protocolli standard per gli incontri di massima serie. Per chi non fosse presente in stadio, le opzioni di streaming offrono affidabilità superiore, con qualità dell'immagine che include il formato 4K su dispositivi compatibili. L'accesso via internet permette di seguire l'evento da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite le app ufficiali delle piattaforme.