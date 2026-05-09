Lecce e Juventus, la sfida della 36ª giornata di Serie A: Falcone con i nomi delle mamme, Koopmeiners in campo, Vlahovic dal primo minuto

Il Lecce e la Juventus si affronteranno nella 36ª giornata di Serie A, con il Lecce che giocherà con i nomi delle mamme al posto dei cognomi, sopra il numero. Sulla schiena di Falcone, ad esempio, c'è scritto 'RITA'. Nell'undici ufficiale della Juve c'è Koopmeiners e non Thuram. Confermata la scelta Vlahovic dal primo minuto, con lui Conceiçao e Yildiz. Confermato il Lecce della vigilia. (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco. (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara, con assistenti Davide Imperiale e Dario Cecconi, quarto uomo Paride Tremolada. Var sarà Maurizio Mariani, Avar Paolo Mazzoleni. La gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now). Diretta testuale su Gazzetta.it.

Il Lecce gioca con i nomi delle mamme al posto dei cognomi, sopra il numero. Sulla schiena di Falcone , ad esempio, c'è scritto 'RITA'. Il motivo, ovviamente, è la festa della mamma, che si festeggia domani.

Nell'undici ufficiale della Juve c'è Koopmeiners e non Thuram. Confermata la scelta Vlahovic dal primo minuto, con lui Conceiçao e Yildiz. Confermato il Lecce della vigilia. (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

All. Di Francesco. (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All.

Spalletti. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. Assistenti Davide Imperiale e Dario Cecconi, quarto uomo Paride Tremolada. Var sarà Maurizio Mariani, Avar Paolo Mazzoleni.

La gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now). Diretta testuale su Gazzetta.it





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