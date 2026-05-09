Lecce-Juventus: Josip Vlahovic si diverte al primo gol e la Juventus chiude in vantaggio 1-0

Un avvio fulmineo per la Juventus a 'Via del Mare' contro il Lecce, dove Josip Vlahovic ha convertito al 12esimo secondo in una rete splendida categorizzata dopo l'arbitro annullata in fuorigioco. Lo stesso Vlahovic, poi, ha mancato il raddoppio e IGNORATO IL COMPAGNO PORTOGUESE PER VALCTIONE.

Sorrido al primo gol, abbiamo visto stamattina tre volte il video del calcio d'inizio. Abbiamo alzato l'attenzione, loro sono stati più cattivi: nei primi 15-20 minuti erano più determinati, noi non podemos permettercelo.

Contro Vlahovic, Yildiz che ci ha messo in difficoltà in quelle occasioni. Peccato perché abbiamo avuto l'occasione per rimetterla in equilibrio. Nel primo tempo la Juventus è stata più brava di noi: merito a loro perché hanno qualità, ma anche a noi per essere rimasti in gara e abbiamo sfiorato il pari. Poi sono stati annullati due gol che sono annullati perché non erano buoni.

Magari si enfatizzano questi dati. Il divario ci sta per la qualità delle due rose e con Spalletti ricerca qualità di gioco che a me piacciono





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