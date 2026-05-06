Lecce-Juventus: La designazione di Colombo accende le polemiche

La Juventus affronta il Lecce in una gara decisiva per la Champions League, ma il focus si sposta sull'arbitro Andrea Colombo, al centro di pesanti inchieste e precedenti controversi.

La sfida tra Lecce e Juventus , prevista al Via del Mare, rappresenta un momento di svolta assoluta per le ambizioni bianconere in questa stagione. La squadra guidata da Spalletti si trova in una fase delicatissima della corsa per l'accesso alla Champions League, dove ogni singolo punto acquisito può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

Dopo il recente e amaro pareggio tra le mura di casa contro il Verona, i bianconeri non possono più permettersi alcun errore, specialmente considerando che squadre come la Roma e il Como stanno accorciando le distanze in classifica, pronti a colpire al primo segno di debolezza. Dall'altra parte, il Lecce di Giampaolo combatte una battaglia disperata per evitare la retrocessione in Serie B, rendendo il match un vero e proprio scontro tra necessità opposte: la gloria europea contro la sopravvivenza sportiva.

In un contesto simile, la tensione è palpabile e ogni dettaglio, dal piano tattico alla gestione psicologica, diventa determinante per l'esito finale. Tuttavia, l'attenzione dei tifosi e della dirigenza juventina si è spostata rapidamente dal campo alle designazioni arbitrali, che hanno scatenato un clima di forte inquietudine. A dirigere l'incontro sarà Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como, una scelta che non è passata inosservata e che ha riacceso polemiche già accese.

Il nome di Colombo è infatti emerso in modo ricorrente in recenti inchieste che riguardano il cosiddetto 'sistema Rocchi', con sospetti di legami troppo stretti con i vertici dell'Inter, squadra che lo avrebbe indicato come profilo gradito. Oltre alle questioni legate alla Serie A, sono riemersi episodi spiacevoli risalenti al 2018, durante un match della Primavera tra Milan e Chievo, in cui Colombo sarebbe stato protagonista di comportamenti non consoni al ruolo, arrivando a rivolgere insulti pesanti a diversi giovani calciatori rossoneri, tra cui Daniel Maldini.

Tali precedenti gettano un'ombra di dubbio sull'imparzialità e sulla professionalità del direttore di gara, alimentando il timore che la giustizia sportiva possa essere influenzata da dinamiche esterne al rettangolo di gioco. Se si analizzano i precedenti specifici tra Colombo e la Juventus, il bilancio numerico potrebbe sembrare equilibrato, con cinque vittorie bianconere, due pareggi e quattro sconfitte, ma è la qualità delle decisioni a preoccupare.

I ricordi più vividi riguardano la stagione precedente, in particolare la gara contro il Sassuolo conclusasi con un pesante 4-2 per i neroverdi, dove l'assenza di un cartellino rosso per Berardi dopo un intervento durissimo su Bremer aveva scatenato l'ira di Torino. Ancora più critica fu la gestione del match all'Olimpico contro la Lazio, dove un pestone evidentissimo di Gila su Conceicao non fu sanzionato con un calcio di rigore, nonostante l'intervento del VAR.

La mancata revisione in quell'occasione è stata percepita come un errore grossolano, rendendo la designazione attuale un vero e proprio incubo per i sostenitori della Vecchia Signora, che temono nuovi torti arbitrali in una gara già di per sé ad altissima tensione. A complicare ulteriormente il quadro c'è la composizione della squadra VAR. Al monitor sarà presente Mariani, un profilo che non gode di particolare stima nell'ambiente bianconero a causa di alcune gestioni discutibili.

In particolare, viene ricordato con amarezza il match di Bologna, dove diverse azioni in area di rigore non sono state punite correttamente, incluse spinte di Lucumì su David e Conceicao che avrebbero meritato non solo il penalty ma potenzialmente anche l'espulsione. L'assenza di un richiamo dell'arbitro di campo per visionare tali episodi ha lasciato un senso di frustrazione profonda.

Ad affiancare Mariani nel ruolo di AVAR ci sarà Mazzoleni, che pur avendo un numero di precedenti più elevato con la Juventus, non riesce a tranquillizzare un ambiente già elettrico. In sintesi, la Juventus scenderà in campo al Via del Mare con l'idea che l'avversario non sia solo il Lecce, ma anche un sistema arbitrale percepito come ostile o, quanto meno, non pienamente affidabile





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