Lecce-Sassuolo: le scelte di formazione e gli indisponibili

Il Lecce e il Sassuolo si affronteranno in una delicatissima sfida, con le squadre a pochi punti dalla zona salvezza. I salentini cercano punti cruciali per non retrocedere, mentre il Sassuolo sogna di chiudere in bellezza una stagione positiva. Le scelte di formazione e gli indisponibili saranno da monitorare attentamente.

Il Lecce affronterà una gara delicatissima, concentrandosi anche sui risultati delle dirette concorrenti nella lotta per evitare il ritorno in Serie B. Le scelte di formazione di Fabio Grosso e Eusebio Di Francesco saranno da monitorare attentamente.

I salentini cercano punti cruciali per distaccarsi dalla Cremonese, ora distante solo una lunghezza e pronta a sfruttare ogni passo falso nel finale di stagione. Il Sassuolo, senza pressioni, è intenzionato a chiudere in bellezza una stagione positiva. La squadra emiliana ha conquistato la salvezza con anticipo e sogna di terminare l'annata nella parte sinistra della classifica, traguardo che certificerebbe un ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione.

In dubbio Walukiewicz, che dovrebbe rinunciare al posto di Romagna in caso di forfait. In avanti rientra Fadera dopo la squalifica, ma si accomoda in panchina. Veiga proverà ad esserci, ma al momento si scalda Jean al suo posto. Possibile rientro anche per Gaspar in avanti, confermato Cheddira alla terza titolarità consecutiva





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