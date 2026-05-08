Lecce, Sticchi Damiani: "Siamo alla ricerca dell'impresa, ma non abbassiamo la guardia"

Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, parla della sfida contro la Juventus e della gestione del club, sottolineando l'importanza di non abbassare la guardia in Serie A. Intanto, in Serie A si continua a parlare di mercato e di possibili cambiamenti in vista della prossima stagione.

Prima della partita contro la Juventus, il presidente del Lecce , Sticchi Damiani, ha dichiarato: "Siamo sempre alla ricerca dell'impresa, ogni campionato. Queste gare rappresentano l'impresa nell'impresa, mi emoziono, ma soprattutto mi fa pensare che possiamo scrivere pagine mai scritte perché consolidarsi in Serie A dà opportunità che non abbiamo mai avuto".

Il dirigente ha poi aggiunto: "Saranno 3 partite difficilissime, il campionato può andare in qualunque modo, non mi illudo e non vorrei che qualcuno pensasse che i 4 punti rappresentino un margine di garanzia perché non è così. Conosco troppo bene la Serie A per sapere quanto sia spietata, vuol dire non abbassare la guardia e in questo Di Francesco è un martello".

Sticchi Damiani ha anche elogiato il lavoro del mister, affermando: "Con il mister stiamo lavorando benissimo, questo incremento di 5 punti da una stagione all'altra è frutto del suo lavoro e non può che essere apprezzabile in ottica futura". Il presidente ha poi parlato della gestione del club, sottolineando: "Siamo un club che ha determinati valori, bilanci anomali nel mondo del calcio, non abbiamo debiti.

Gestisco il Lecce come se fosse un'azienda che non può correre il rischio di fallire per raggiungere a tutti i costi il risultato sportivo, non sarei un buon padre di famiglia. Siamo destinati a soffrire due volte: quando prendiamo uno sconosciuto e quando lo vendiamo perché è diventato importante. Il tifoso però è intelligente, capisce che è un modo per rendere la società più strutturata e ambiziosa".

Nel frattempo, in Serie A si continua a parlare di mercato e di possibili cambiamenti in vista della prossima stagione. Tra i temi caldi, c'è la questione delle seconde squadre, che secondo Malagò dovrebbero essere obbligatorie per tutti i club.

Inoltre, si discute del futuro di alcuni allenatori, con Luis Enrique e Arteta citati come esempi di come gestire al meglio le panchine. Sul fronte dei giocatori, si parla di Lautaro Martinez e di un possibile interesse della Roma per Rivero del River Plate. Intanto, in Serie B si avvicina il finale di campionato, con diverse squadre ancora in corsa per i playoff. Tra queste, c'è anche la Sampdoria, che spera di poter ancora lottare per la promozione.

In Serie A Women, invece, si prepara la 21ª giornata, con la sfida tra Juventus e Inter che promette di essere molto interessante. Infine, in campo femminile, la Roma Femminile punta alla Champions League, con Giugliano che ha dichiarato: "Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC"





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