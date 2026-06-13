Leclerc: incidente in qualifica, partirà deciso in Catalogna. Antonelli fuori dalla prima fila

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla decima posizione nel GP di Catalogna dopo un brutto incidente in qualifica alla curva 4. Grande delusione e vergogna per l'errore, ma ottimismo per la gara. Per la prima volta nel 2026 il leader del Mondiale Antonelli su Mercedes non conquista la prima fila.

Il pilota monegasco Charles Leclerc della Ferrari partirà dalla decima posizione nel Gran Premio di Catalogna di Formula 1 , dopo un incidente durante le qualifiche.

Alla curva 4 del circuito catalano, Leclerc è uscito di pista schiantandosi contro il muretto con violenza, rovinando una sessione che lo aveva visto competitivo. Il pilota della Ferrari ha espresso grande delusione e vergogna per l'errore, ammettendo di aver tentato una manovra diversa proprio in quel punto, l'unico del tracciato in cui la sua vettura non era la più performante.

Nonostante il weekend difficile e la griglia sfavorevole, Leclerc ha dichiarato di essere ottimista per la gara e di cercare la vittoria come minimo per scusarsi, anche se sa che non basterebbe a cancellare l'errore. Parallelamente, il leader del Mondiale, Antonelli su Mercedes, è stato per la prima volta nel 2026 escluso dalla prima fila in qualifica, un evento che potrebbe改变 l'equilibrio della stagione.

La corsa di domani si preannuncia intensa, con Leclerc determinato a riscattarsi e le Mercedes a riconfermare la propria supremazia





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