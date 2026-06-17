Lee Jae Myung esorta Trump a guidare la soluzione pacifica per la Corea del Nord al G7

Durante il vertice del G7, il presidente sudcoreano ha chiesto a Trump di assumere un ruolo attivo nel risolvere le tensioni con Pyongyang, citando l'esperienza mediorientale. I leader del G7 hanno confermato la preoccupazione per i programmi nucleari nordcoreani e ribadito l'impegno per la denuclearizzazione, oltre a sollevare i casi dei rapimenti giapponesi e dei cyber attacchi. Il dialogo avviene amidst i segnali di Trump su un possibile nuovo incontro con Kim Jong Un.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha sollecitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a guidare gli sforzi per una soluzione pacifica delle tensioni con la Corea del Nord, durante un breve incontro al margine del vertice del G7 a sostegno della dichiarazione congiunta che ha espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici di Pyongyang.

L'incontro è avvenuto durante la foto di gruppo dei leader, dove Trump ha chiesto un aggiornamento sulle relazioni intercoreane, e Lee ha colto l'occasione per paragonare la necessità di leadership americana alla gestione del conflitto mediorientale, ricevendo la disponibilità di Trump a impegnarsi. Il vertice G7 ha unanimemente ribadito l'impegno per la denuclearizzazione completa della Corea del Nord in linea con le risoluzioni ONU, insistendo anche sulla risoluzione dei casi di rapimento di cittadini giapponesi e dei reati informatici e di furto di criptovalute attribuiti a Nord Corea.

Questo scambio rivela un rinnovato interesse diplomatico di Trump verso Pyongyang, dopo il fallimento dei colloqui di Hanoi nel 2019, suggerito anche dalla recente pubblicazione su Truth Social di una foto con Kim Jong Un. Il ministro dell'Unificazione sudcoreano Chung Dong-young ha interpretato tale mossa come un segnale positivo, presupponendo un possibile summit una volta risolta la crisi con l'Iran.

La storia dei precedenti incontri tra Trump e Kim, culminati nell'historica visita alla zona demilitarizzata, rappresenta un precedente unico nelle relazioni tra i due paesi, e le attuali mosse potrebbero indicare una ripresa del dialogo diretto sotto la nuova amministrazione Trump, nonostante il perdurare delle sanzioni e della retorica militare da parte nordcoreana. La posizione sudcoreana sembra quindi quella di incoraggiare un canale diretto USA-Corea del Nord, mentre il G7 mantiene una linea unitaria di pressione e richiesta di compliance internazionale





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