Lee Jae Myung: il sistema elettorale sudcoreano ha bisogno di una riforma profonda

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha ordinato un'indagine sulla carenza di schede elettorali che ha compromesso le elezioni locali del 3 giugno e ha dichiarato che il sistema di gestione elettorale del paese necessita di una profonda revisione. Ha suggerito anche un emendamento costituzionale per la Commissione elettorale nazionale.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha dichiarato venerdì che il sistema di gestione elettorale del paese necessita di una profonda revisione, a seguito di una serie di controversie che hanno coinvolto la Commissione elettorale nazionale (NEC), tra cui la carenza di schede elettorali che ha compromesso le elezioni locali del 3 giugno.

Lee ha ordinato un'indagine sulla questione, affermando che vi parteciperanno pubblici ministeri e polizia. L'incidente ha scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica, proteste che mettevano in discussione l'equità del processo elettorale e le dimissioni del presidente della NEC. Il presidente ha dichiarato che è necessario condurre un'indagine approfondita per accertare i fatti e attuare una revisione giuridica completa per riformare l'attuale sistema di gestione elettorale, arrivando addirittura a smantellarlo.

Inoltre, ha suggerito che se il partito di governo e quelli dell'opposizione riuscissero a trovare un accordo, si potrebbe perseguire anche un emendamento costituzionale su un unico punto riguardante la NEC. La commissione, un organo costituzionalmente indipendente, ha goduto di una 'libertà che rasenta l'indulgenza' senza un adeguato controllo, ha detto Lee, aggiungendo che dovrebbe assumersi una responsabilità commisurata alla sua neutralità.

Il presidente ha inoltre chiesto una risposta severa a qualsiasi atto di violenza durante le proteste successive alle elezioni, precisando al contempo che le manifestazioni pacifiche dovrebbero essere tutelate





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