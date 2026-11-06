Lega blocca congressi fino alle politiche: Salvini impone la linea unitaria

Matteo Salvini ferma i congressi provinciali della Lega per evitare divisioni interne. Confermato il team dirigente e la battaglia su Quota 64 e aiuti all'Ucraina fino alle elezioni.

Matteo Salvini ha convocato i massimi esponenti della Lega in via Bellerio per annunciare la sospensione definitiva dei congressi provinciali fino al giorno delle elezioni politiche del prossimo anno. Questa decisione strategica mira a congelare le dinamiche interne e impedire che narrazioni critiche possano indebolire la compagine leghista in vista dello scontro elettorale nazionale. La motiva è chiara: evitare il confronto con le fazioni anti-salviniane che potrebbero sfruttare ogni divisione interna per amplificare le divergenze ideologiche e organizzative del partito.

Sospensione dei congressi e compromessi territoriali

La sospensione è stata resa ufficiale a turno dai segretari regionali più fedeli a Salvini, tra cui Riccardo Molinari per il Piemonte, Edoardo Rixi per la Liguria e Riccardo Marchetti per le Marche. Si tratta sostanzialmente di un compromesso con le correnti anti-salviniane presenti in Lombardia, in particolare a Bergamo e Brescia, dove si prospettava la riconferma di Fabrizio Sala e Roberta Sisti per altri tre anni al comando delle rispettive strutture. Le assise erano inizialmente fissate per il 22 novembre, ma la decisione di bloccarle permette ai due leader di rimanere in carica fino al voto politico, evitando così un contestato processo di rinnovo.

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Un'eccezione significativa riguarda il congresso di Varese, convocato per domenica dal segretario uscente Andrea Cassani. Cassani, sindaco di Gallarate e figura vicina a Giancarlo Giorgetti, ha ottenuto il via libera per restare in carica perché la data era troppo ravvicinata per annullare le procedure senza generare confusione tra i militanti. Contro di lui si è candidato Mirko Reto, un esponente non precisamente allineato alla linea di Salvini ma vicino agli ambienti autonomisti dell'associazione varesina Terra insubre. La valutazione tecnica di non sospendere l'evento a Varese è stata considerata la più pragmatica per non creare precedenti problematici.

Assenze strategiche e unità imposta dal vertice

La riunione si è svolta a porte chiuse con modalità esclusivamente in presenza, concentrando l'attenzione quasi esclusivamente sulla questione dei congressi, bloccate anche le assise programmate a Treviso e Verona. Erano assenti alcuni tra i più importanti leader regionali: Giancarlo Giorgetti, per motivi attinenti alla stretta sfera personale, e Luca Zaia, impegnato a FieraCavalli dove era presente anche Giorgia Meloni. Era invece presente il governatore lombardo Attilio Fontana e il segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo, entrambi però astenuti dal partecipare attivamente al dibattito, rimanendo in silenzio.

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L'intervento di Matteo Salvini ha avuto un tono netto, aprendo con un lungo cahier del doleances contro le critiche interne che, secondo il leader leghista, sono arrivate persino dopo gli ultimi congressi. Salvini ha ammonito tutti i presenti a lasciarsi alle spalle le polemiche, esortando a mostrare una unità di ferro da qui alle elezioni politiche. Questa richiesta di coesione appare cruciale per contrastare le voci di dissenso che circolano da mesi, tentando di presentare un fronte compatto che possa resistere alle pressioni dell'opposizione e alle deriva separatiste di alcune aree del territorio.

Nuovo simbolo e battaglie sulla manovra economica

Oltre alla questione congressuale, la riunione ha approvato il nuovo simbolo del partito, denominato Lega Italia federale, e ha formalizzato alcune nomine chiave per la struttura dirigenziale. Andrea Crippa, fedelissimo storico, è stato nominato coordinatore federale delle segreterie nazionali, assumendo il ruolo di vicesegretario operativo o cane da guardia del segretario sui territori. Contestualmente, Alberto Di Rubba, altro alleato di lunga data, è stato confermato nella carica di tesoriere del partito. Queste mosse rafforzano il controllo centrale di Salvini sulla macchina organizzativa leghista, marginalizzando le figure che potrebbero aspirare a una maggiore autonomia decisionale.

Il leader leghista ha inoltre ribadito con fermezza la linea di battaglia sulla manovra economica, definendo la Quota 64 come una priorità irrinunciabile. Salvini ha respinto le voci secondo cui le uscite anticipate sarebbero finanziate con le perequazioni, assicurando che la Lega non intende lasciare andare questa conquista. Parallelamente, è stata confermata la battaglia per lo stop degli aiuti economici all'Ucraina, con la garanzia di avviare un'interlocuzione concreta con il Ministero dell'Economia per rivedere i fondi attualmente stanziati, dimostrando una discontinuità rispetto alle posizioni precedenti del governo.

Questioni irrisolte e prossimi passi organizzativi

Non è stato invece affrontato pubblicamente l'elefante nella stanza: la raccolta firme dei senatori per sfiduciare Massimiliano Romeo dal ruolo di capogruppo al Senato. Romeo, che ha criticato ardentemente la linea di Salvini nei mesi scorsi, potrebbe essere oggetto di un'azione punitiva durante l'assemblea di Palazzo Madama il 17 novembre, con Marco Dreosto come possibile sostituto. Salvini ha sviantato le domande dei cronisti, specificando che la questione riguarda il gruppo dei senatori e non il partito, ma il rischio di una scissione interna rimane tangible.

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Infine, Salvini ha confermato la candidatura di Silvia Sardone per le amministrative a Milano e ha difeso la nomina di Nuccio Altieri alla guida dell'Anac, promettendo regolarità. La composizione della segreteria politica è stata rimandata: Salvini ha annunciato che convocherà il Federale tra due settimane per nominare nove persone, creando un organo aperto che rappresenti sindaci, territori e diverse competenze. Questa promessa di maggiore collegialità appare come un tentativo di pacificazione interna, posticipando però le decisioni strutturali cruciali per il futuro del partito.