Matteo Salvini decide il commissariamento dei vertici provinciali Lega Veneto per azzerare dissensi e preparare le liste elettorali con uomini di fiducia.

Matteo Salvini annuncia il commissariamento dei vertici provinciali in Veneto, consolidando il controllo centrale della Lega Nord sulle strutture regionali. Questa decisione mira a eliminare ogni forma di dissenso interno e a preparare direttamente la scrittura delle liste elettorali. La mossa arriva dopo un congresso nazionale straordinario dove il leader leghista ha dichiarato la propria intenzione di non avere nemici nella regione guidata da Luca Zaia.

Commissariamento totale province venete

Il segretario nazionale ha congelato tutti i congressi provinciali in Lombardia, con l'eccezione di Varese, e ora estende questa misura al Veneto. Tutte le città che dovevano rinnovare i propri vertici, tra cui Treviso, Verona, Venezia e Vicenza, vedranno i loro lavori fermi fino alle elezioni politiche. Salvini intende indicare come commissari nelle città venete suoi uomini di fiducia per fare tabula rasa.

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Questa decisione impedisce il prosieguo dei lavori in corso, come nel caso di Vicenza dove era fissato un incontro per il 29 novembre. L'obiettivo è evitare pressioni da parte di segretari provinciali non allineati politicamente con la dirigenza centrale. La mossa è vista come una misura preventiva per garantire la lealtà dei candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Ritocco vertici Lombardia e Veneto

La manovra include anche interventi specifici nella struttura del partito. In Lombardia, Salvini ha avallato il siluramento di Massimiliano Romeo, che non ricopre più il ruolo di capogruppo al Senato. Nel Veneto, il leader ha già imposto Andrea Tomaello, consigliere regionale vicino ad Alberto Stefani, come commissario della Liga Veneta. Questa nomina rafforza il legame con il governo regionale e assicura l'allineamento ideologico.

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La situazione è particolarmente delicata a Verona, dove comandava Paolo Borchia, eurodeputato. L'interesse di Salvini per la città è diminuito a favore di Padova, dove è candidato Roberto Marcato. Fratelli d'Italia mira a strappare Verona alla sinistra, mentre la Lega concentra le sue risorse altrove. Flavio Tosi, ex sindaco leghista ora in Forza Italia, rimane un nodo cruciale per la strategia locale.

Tensioni interne e prossime mosse

Le reazioni alle decisioni di Salvini variano notevolmente tra i diversi esponenti politici. Zaia ha scelto il silenzio, evitando commenti pubblici sulle mosse del leader leghista. Al contrario, Fontana in Lombardia mostra chiara insofferenza verso le imposizioni di Roma. La situazione nella regione lombarda resta irrisolta, con Romeo che mantiene la segreteria della Lega Lombarda nonostante le incertezze.

Nel Senato, la presenza di Massimo Garavaglia, senatore e anima della vecchia Lega, appare sempre più inquieta dopo la perdita al Congresso. Salvini ha promesso di comporre la nuova segreteria politica entro fine mese, lavorando intensamente nel week-end. L'attesa per l'annuncio della nuova squadra di governo è alta tra i militanti e i rappresentanti locali del partito.