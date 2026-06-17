Lega, il piano del sindaco per riconquistare i territori: dagli amministratori locali alle partite IVA

Un sindaco spiega il piano della Lega per riconquistare i consensi: puntare sugli amministratori locali, sui sindaci e sui presidenti di regione, ascoltare i territori e le partite IVA, distinguersi con proposte concrete e superare le divisioni interne. Il commento anche sul ruolo di Salvini e la sfida di Vannacci.

Il sindaco, nella sua provincia, ospiterà nei primi giorni di luglio tutti i parlamentari e i big del Carroccio. Un summit che segna una tappa importante nella rifondazione della Lega dopo le recenti difficoltà elettorali e l'ascesa di figure esterne al partito come il generale Vannacci .

Il primo cittadino, parlando con i giornalisti, ha tracciato la strada da percorrere per tornare a essere quel sindacato di territorio che ha permesso al movimento di Matteo Salvini di diventare il partito più longevo del Parlamento italiano. Secondo il sindaco, il punto di ripartenza deve essere proprio dagli amministratori locali, sindaci e presidenti di regione, che nelle classifiche di gradimento risultano tra i più apprezzati dagli italiani.

Questa scelta è motivata dalla necessità di intercettare nuovamente i bisogni concreti dei cittadini, che sembrano essersi allontanati dalla Lega, per ricostruire un legame fiduciario solido. I sondaggi, infatti, mostrano un quadro critico: in soli quattro mesi, il generale Vannacci, candidato alle europee con una lista civica, ha raggiunto e superato i consensi della Lega in diverse aree. Di fronte a questa competizione interna, il sindaco invita a non fissare lo sguardo sugli avversari, ma a concentrarsi sul proprio percorso.

Dobbiamo distinguerci, afferma, con proposte concrete, scommettendo sull'anima dei territori e sulle partite IVA, categorie che oggi non riconoscono più la Lega come proprio interlocutore. L'obiettivo è chiaro: tornare a essere il partito della gente, delle piccole imprese e delle comunità locali, abbandonando una visione troppo nazionale o Concentrata su temi come la sicurezza, che, per quanto importanti, non bastano più.

Sul tema del dualismo Nord-Sud, il sindaco riconosce che la Lega ha sempre avuto sensibilità diverse, essendo nata dalla fusione delle leghe regionali. Tuttavia, da presidente di Anci Veneto, ha sempre sostenuto che ogni amministratore deve portare avanti gli interessi del proprio territorio, senza escludere la questione del Mezzogiorno. Questo approccio, a suo dire, è l'unico way per costruire un movimento credibile, che faccia proprie le esigenze delle comunità locali.

Riguardo al futuro del partito, il primo cittadino sottolinea la forza della pluralità, con tante personalità importanti che possono contribuire alla guida. Ma avverte: non è il momento dei processi, bensì della costruzione del futuro. Non bisogna dimenticare che Salvini ha preso la Lega al 3% e l'ha portata oltre il 30%, un risultato straordinario che tutti, allora, cercavano di associare al leader. Oggi i tempi sono cambiati e serve una nuova fase.

Infine, il sindaco analizza il calo della Lega dopo l'esperienza di governo. Quando si diventa forza di governo, spiega, può succedere di perdere consenso.

Inoltre, la vicenda giudiziaria che ha tolto a Salvini il ministero degli Interni, dove aveva ottenere ottimi risultati, ha influito negativamente. Se il leader potesse tornare al Viminale, il suo destino e quello del partito cambierebbero. Quanto a Vannacci, il sindaco ritiene che l'opportunità delle europee abbia giovato più al generale che alla Lega, e abbandonare la nave dopo la vittoria sia una scelta che i cittadini giudicheranno.

Il messaggio finale è chiaro: la Lega deve ripartire dagli amministratori locali, dai territori e dalle partite IVA, senza paura di rinnovarsi





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