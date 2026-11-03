Lega in crisi: Salvini, Giorgetti e Fontana divergono su manovra

La Lega divide su scuola e sanità. Salvini critica la manovra, Giorgetti difende il taglio pensioni a 850 mln, Fontana allerta sulla sanità. Analisi del cortocircuito.

Il governo Meloni affronta una crisi interna significativa poiché le principali figure della Lega Nord mostrano divergenze aperte sulla recente manovra finanziaria. Matteo Salvini, segretario del partito e vicepremier, ha espresso forte dissenso riguardo alle scelte di bilancio, accusando implicitamente il suo stesso movimento di non aver tutelato le priorità storiche della base elettorale. La tensione è visibile tra la direzione nazionale del Carroccio e le leve tecniche del Ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, nonché tra il governo centrale e le amministrazioni regionali, come nel caso della Lombardia.

La polemica sui tagli alla scuola

Gli accordi del governo prevedono una riduzione drastica del personale docente e amministrativo, con una stima di 6.974 posti in meno nei prossimi tre anni. Questa decisione ha sorpreso lo stesso Giuseppe Valditara, titolare del Ministero dell'Istruzione, che ha definito la mossa una sorpresa non discussa adeguatamente in Consiglio dei Ministri. Il totale dei tagli agli organici si attesta a 14.808 unità tra docenti e personale amministrativo, sommando la riduzione recente ai 7.834 posti tagliati lo scorso anno. Salvini ha sottolineato di non essere stato informato, ribadendo che la Lega deve mantenere le sue priorità nazionali.

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Il conflitto sulle pensioni e Giorgetti

Il nodo caldo riguarda la riforma previdenziale, dove le promesse di un ritorno a una forma di Quota 100 non sono state rispettate nel testo finale. Il governo ha stanziato 850 milioni di euro all'anno per il periodo dal 2027 al 2029, ma i fondi sono destinati a specifici soggetti in difficoltà e misure di ammortizzatore sociale, non a una riforma generale della legge Fornero. Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, ha smentito le voci di un suo eventuale abbandono del governo, dichiarando che rimarrà per battersi per risorse aggiuntive poiché la cifra attuale è insufficiente. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia, si trova al centro di questa tempesta, difendendo le scelte di bilancio del suo dicastero nonostante le critiche.

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L'allerta sanitaria di Attilio Fontana

Anche la sanità è al centro del malcontento leghista, con Attilio Fontana, governatore della Lombardia, che ha lanciato un allarme sull'insufficienza delle risorse. Il Fondo sanitario nazionale vedrà un aumento di 7,1 miliardi, ma la sua incidenza sul Pil scenderà progressivamente dal 6,11% attuale al 5,87% nel 2029. Fontana ha definito questi tagli insostenibili, minacciando di compromettere la linea sanitaria regionale. Guido Bertolaso, ex assessore al Welfare in Lombardia, supporta le critiche, definendo la situazione critica per gli ospedali. Nonostante le divergenze, Fontana mantiene una speranza nel Ministro Giorgetti per reperire ulteriori risorse.

Le conseguenze politiche per il governo

Questo cortocircuito interno mina la coesione del centrodestra, offrendo al centrosinistra un'opportunità per costruire un'alternativa economica. La caccia alle "manine" della Ragioneria dello Stato continua, anche se il Ministro Giorgetti siede all'Economia da quattro anni. La situazione evidenzia una frattura tra la direzione politica di Salvini e le responsabilità di governo di Meloni. La lealtà interna è messa a dura prova, con Salvini che cerca "il traditore" senza però indicarlo esplicitamente per evitare un fuoco amico. La prossima fase vedrà il partito cercare di influenzare il Parlamento per migliorare le misure sulla scuola, sulla sanità e sulle pensioni.