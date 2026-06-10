Lega, la rivolta dei governatori contro Salvini: 'Cambio di passo o disfatta'

Il consiglio federale della Lega è degenerato in un attacco frontale a Matteo Salvini, accusato di essere troppo timido con Meloni e di non difendere i territori. I governatori del Nord chiedono un ritorno all'autonomia e un rimpasto per riprendersi il Viminale. Il segretario prende atto ma non cede: la leadership è in bilico.

Il consiglio federale della Lega si è trasformato in un duro confronto interno, con i governatori e i principali esponenti del Nord che chiedono a Matteo Salvini un cambio di passo radicale.

La riunione, durata quasi tre ore, ha visto i leader regionali Luca Zaia, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti e Massimiliano Fedriga, insieme ai capigruppo parlamentari e al viceministro Edoardo Rixi, criticare l'attuale gestione del rapporto con il governo Meloni e la strategia politica. La richiesta principale è di abbandonare la centralità del governo, percepito come un peso, e di tornare a un modello federale ispirato alla Csu bavarese o alla vecchia Lega Nord con Noi con Salvini, garantendo autonomia ai territori.

Si insiste sulla necessità di rivendicare un rimpasto ministeriale, in particolare il ritorno di Salvini al Viminale, per contrastare sia le politiche centraliste di Meloni sia l'opposizione sovranista di Vannacci. La legge elettorale in discussione è vista come penalizzante per il Nord, che rischia di perdere i 23 seggi uninominali attuali senza un adeguato premio di maggioranza. La Lega, secondo i Nordisti, deve mostrare aggressività nel governo, assicurando i risultati promessi, e bloccare l'ingresso di Vannacci nella coalizione.

Salvini, ascoltato senza intervenire finché non ha preso atto delle critiche, non ha dato alcuna disponibilità al cambiamento strutturale, limitandosi a una nota che celebra l'impegno degli amministratori locali. La mediazione con Roberto Calderoli sulla bozza di un nuovo statuto è condizionata dalla sua volontà. Il segretario appare indebolito, con la leadership logorata, e la giornata si chiude con l'impressione che la frattura interna resti profonda





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lega Matteo Salvini Luca Zaia Governo Meloni Vannacci Rimpasto Elettorale Autonomia Nord Csu Viminale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belve: Nancy Brilli, Iva Zanicchi e Matteo Salvini ospiti della nuova puntataAl talk show condotto da Francesca Fagnani, ospiti Nancy Brilli, Matteo Salvini e Iva Zanicchi, che svelano aneddoti inediti tra calcio, schiaffi, amori e politica.

Read more »

Salvini e Verdini, nozze rinviate: I rumors sulle nozze imminenti smentiti dalla stampaLa rubrica C'è chi dice del settimanale Mondadori smentisce i gossip su un imminente matrimonio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. L'indizio della cresima della compagna non implica necessariamente nozze religiose, poiché Salvini è già stato sposato in chiesa e un secondo matrimonio religioso richiederebbe l'annullamento della Sacra Rota. La relazione prosegue senza fretta, ma Salvini non esclude un terzo figlio.

Read more »

Immagine di Matteo Salvini incendiata a RomaUn'immagine del ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stata data alle fiamme davanti alla sede dell'università La Sapienza di Roma, in preparazione di una manifestazione contro il corteo per la remigrazione previsto nella capitale.

Read more »

Lega, tensione tra Salvini e Zaia: il Consiglio federale del 10 giugno e le divergenze nel partitoIl segretario della Lega Matteo Salvini e il governatore del Veneto Luca Zaia sono su posizioni opposte riguardo al futuro del partito. Il Consiglio federale del 10 giugno a Roma, inizialmente convocato per l'approvazione del bilancio, potrebbe trasformarsi in un momento di confronto interno. Zaia spinge per un congresso straordinario per ridisegnare il Carroccio sul modello della Cdu tedesca, mentre Salvini preferisce una convention programmatica in autunno. Le divergenze ideologiche e la corsa ai consensi con l'ex generale Roberto Vannacci aggiungono complessità a una leadership che, seppur non insidiata, mostra segni di ammaccatura.

Read more »