Lega, scontro interno sulla riorganizzazione: Salvini deve decidere tra le richieste nordiste e il coordinamento per il Sud

Il segretario Matteo Salvini è al centro del negoziato interno alla Lega tra le istanze del Nord, che chiedono un riassetto del partito per riconquistare gli elettori del Settentrione, e la necessità di una leadership efficace anche nel Mezzogiorno. Il Consiglio federale non è stato ancora convocato e la situazione è di stallo.

Il segretario della Lega Matteo Salvini si trova a decidere sulla richiesta di una riorganizzazione del partito in senso nordista avanzata dal governatore del Veneto Luca Zaia e da altri esponenti del Nord.

La discussione interna, che contrappone le istanze delle regioni settentrionali a quelle del Sud, è al centro di un negoziato complesso e senza precedenti. Il Consiglio federale, momento istituzionale in cui dovrebbe essere formalizzata la nuova architettura, non è stato ancora convocato, segno di una situazione di stallo.

Da una parte c'è la richiesta di una Lega più federale, con poteri decentrati e una dirigenza che rispecchi il territorio, per riconquistare l'elettorato storico di Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, in calo secondo i sondaggi. Dall'altra, la necessità di non indebolire la leadership nazionale e di mantenere un modello decisionale efficace.

Al centro del dibattito ci sono i ruoli e i poteri del nuovo coordinatore per il Sud, figura che dovrebbe avere autonomia nella scelta dei candidati e nella gestione delle risorse per rilanciare il partito nel Mezzogiorno. L'attuale coordinatore, Claudio Durigon, uomo di fiducia di Salvini, ha spiegato che la strada è quella di una Lega "per tutti", ma dalle parti del Nord si chiede una soluzione che non sia solo simbolica.

Si vocifera anche di un possibile " triumvirato" tra Salvini, Zaia e lo stesso Durigon, ma non ci sono conferme. Un'altra ipotesi è il rafforzamento del governatore Zaia stesso come figura di riferimento, il cosiddetto "Doge veneto", capace di catalizzare i consensi.

Tuttavia, il leader rimane per ora titubante a cedere porzioni delle sue prerogative. Il nodo politico è profondo: da un lato si vuole fermare l'ascesa di Roberto Vannacci, che con la sua operazione "sorpasso" sta attirando voti leghisti nel Nord; dall'altro si cerca di evitare una frattura insanabile. Le dichiarazioni del governatore lombardo Attilio Fontana, che ribadisce la necessità di una "doppia Lega" con al centro la territorialità, mostrano come la spinta per una riforma strutturale sia reale.

La "Notte delle scope bis", ovvero le dimissioni di Umberto Bossi nel 2012 dopo uno scandalo finanziario, viene evocata come metafora di una possibile crisi interna, anche se al momento nessuna decisione radicale è presi in considerazione. La parola finale spetta a Salvini, che dovrà bilanciare le esigenze del Nord con quelle del Sud e decidere se e come rivedere gli assetti di potere





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