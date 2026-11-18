Massimiliano Romeo perde la guida del gruppo Lega al Senato. Voto di sfiducia dopo le critiche a Salvini. Cinque voti contrari e nuove tensioni.

I senatori della Lega hanno votato la sfiducia a Massimiliano Romeo, noto anche come il Max lumbard, capo del gruppo al Senato. La mozione è stata approvata poco prima delle dieci di sera, al termine di un'assemblea durata circa due ore presso il terzo piano del Palazzo dei Beni Spagnoli. Questo edificio ospita la sede del gruppo regionale della Lega e ha visto la partecipazione dei 22 senatori presenti.

La decisione finale arriva dopo mesi di tensioni interne, culminate con le osservazioni critiche mosse da Romeo durante l'estate. In particolare, durante la riunione infuocata del direttivo regionale del 7 agosto, diversi segretari provinciali lombardi avevano già avanzato richieste per un passo indietro del segretario. Romeo ha pagato questo dissenso politico con la perdita della sua posizione di comando.

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Dettagli del Voto e Risultato

Il voto è stato segreto e ha visto prevalere i contrari al mantenimento di Romeo nella guida del gruppo. Cinque senatori hanno votato contro la rimozione: oltre allo stesso Romeo, sono stati presenti Massimo Garavaglia, sfidante di Salvini al congresso, e le senatrici Daisy Pirovano, Nicoletta Spelgatti e Maria Cristina Cantù. Questi cinque voti hanno tentato di preservare la leadership di Romeo, ma non sono stati sufficienti.

Era assente l'altro senatore ritenuto vicino a Romeo, il vicepresidente di Palazzo Madama Gian Marco Centinaio. Centinaio era impegnato fino a tardi alla Fiera di Roma per un concorso pubblico destinato alla nomina del nuovo segretario del Senato. La sua assenza non ha influenzato il quorum necessario per la votazione, che si è svolta nonostante il regolamento interno.

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Forzare il Regolamento

Il regolamento del gruppo Lega al Senato, all'articolo 5 che regola l'elezione del presidente, non prevede la possibilità di una sfiducia diretta. I senatori hanno comunque deciso di forzare la mano, andando al voto invece di procedere alla modifica del regolamento. Romeo aveva proposto durante la riunione di rinviare la decisione tramite una modifica formale, ma la maggioranza ha scelto di agire subito.

Romeo si è difeso fino all'ultimo, rifiutando il passo indietro chiesto a gran voce dai fedelissimi di Matteo Salvini. Tra i principali oppositori vi erano Claudio Durigon e Andrea Paganella. Durigon, definito il ras al Centrosud, e Paganella, ex capo della segreteria di Salvini, sono stati tra i più agguerriti nel chiedere la rimozione di Romeo. Lo accusavano di essersi spinto troppo apertamente contro il segretario nazionale nei mesi scorsi.

Reazioni e Accuse

Dal canto suo, Romeo ha tentato di difendersi ribadendo di aver fatto semplici proposte politiche per il bene della Lega, senza voler andare contro nessuno. Aveva già esposto questa tesi al congresso federale di Milano il 25 ottobre, dove era stato anticipato il processo contro di lui. Ha dichiarato che sfiduciarlo è una scelta sbagliata che produrrà tensioni nel gruppo e sul territorio, definendolo un errore politico.

I toni con Claudio Durigon si sono scaldati notevolmente durante il confronto. I due hanno discusso animatamente, con Romeo che accusava Durigon di portare avanti un regolamento di conti interno. Anche Massimo Garavaglia ha denunciato un'aria di vendetta all'interno della riunione, sottolineando come le motivazioni apparentemente politiche nascondessero conflitti personali.

Il Successore e Nuove Tensioni

La scelta del sostituto di Romeo alla guida del gruppo al Senato sembra essere guidata da una mano punitiva. Il nuovo capogruppo a Palazzo Madama è ritenuto particolarmente inviso al governatore Massimiliano Fedriga. I rapporti tra Fedriga e Salvini si sono raffreddati di recente, rendendo questa nomina una mossa delicata. Con questa mossa, si sono bersagliati due nordisti, colpendo sia Romeo che la linea fedrigiana.

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Massimo Garavaglia e Daisy Pirovano non hanno partecipato attivamente al voto finale, lasciando la riunione prima della conclusione. Si attendono ora le reazioni di altri esponenti nordisti, come il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia.

Conseguenze Politiche e Commissariamenti

Bisognerà capire se Zaia e gli altri leader regionali saranno disposti a entrare nella segreteria politica che Salvini ha annunciato di voler costituire. Questa segreteria continua a essere rinviata nonostante la mossa punitiva contro il dissenso interno. Anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, presentandosi per votare al congresso di Varese, aveva chiesto saggezza nel trattare chi perde.

Intanto, dopo il congelamento dei congressi provinciali programmati in Lombardia, si procede con lo strumento del commissariamento. A Treviso, il direttivo regionale ha già individuato in Roberto Bet, ex sindaco di Codognè, il nuovo commissario al posto dell'attuale segretario Dimitri Coin. Le segreterie di Bergamo e Brescia non sono commissariate, così come quella della Lega lombarda nelle mani di Romeo.

Nomina del Nuovo Coordinatore

Il coordinatore della Lega Giovani Luca Toccalini si dimetterà prima dell'assemblea del 24 novembre. Durante questo appuntamento dovrebbe essere annunciata la nomina di un commissario per la Federazione milanese. Il nome indicato è quello del milanese Alessandro Verri, che subentrerà nella gestione locale del partito.

Quota niente per le riforme. Ancora una volta, la rivoluzione delle pensioni della Lega è rimandata a domani. Mentre Durigon e Paganella chiedevano il passo indietro di Romeo, la frattura interna appare più profonda. I toni accesi a Palazzo Madama confermano che la gestione del dissenso resta la sfida principale per la dirigenza nazionale.