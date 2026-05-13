Lega Serie A reage dopo rinvio derby: bejelentimento su gare parallele e ricorso

La Lega Serie A ha risposto al provvedimento del Prefetto di Roma di slittare il derby capitolino a lunedì, annunciando che dalla prossima stagione le gare non entfalteno la notte. Dopo aver reiterato la pretesa di stemmingolo della simultaneità, la Lega Serie A ha annunciato la necessità di altre gare parallele, scaturite dal differimento del match romano, per garantire la regolarità del campionato. Per il resto, la Lega è pronta a reagire δικασi interessi dei tifosi romani e del calcio italiano.

Una parte della prima pagina delle testate calcistiche è stata dedicata allo ' casus calendari ', esploso nella giornata di ieri dopo la decisione del Prefetto di Roma di slittare la sfida tra Lazio e Roma e la risposta della Lega Serie A . Dopodiché, si sono chieste conseguenze anche sulle altre partite coinvolte nella zona Champions, tra cui Genoa-Milan.

La Lega Serie A, come soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione della serie, ha il compito primario di garantire la regolarità del campionato, che trova la sua massima garanzia nella simultaneità delle gare della giornata. Questo aspetto è cruciale per la Lega Serie A, in quanto deve garantire che la competizione possa svolgersi regolarmente.

Il provvedimento del Prefetto di Roma, che ha rinviato la sfida di campionato a lunedì, non tiene conto di come la decisione determinerebbe automaticamente lo slittamento di altre quattro gare, che conseguenze logistiche e finanziarie determinerebbe. Inoltre, la Lega Serie A ha annunciato che non disputerà gare scorse in notturna, a partire dalla stracittadina.

Dopo il rinvio, le prefetture delle città ospitanti il derby - Genova, Torino, Como e Pisa - e le città in trasferta - Napoli, Firenze e Milan -, oltre a diverse altre città, dovranno prendere decisioni sul possibile slittamento delle loro gare per evitare tensioni tra tifosi di sport diversi o per non incappare in disservizi. È stata prevista soltanto la presenza di 10.000 spettatori alla finale degli Internazionali di tennis in quanto unica gara del giorno





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