La Lega ha opposto "Irricevibile" alla proposta del ministro delle Imprese Adolfo Urso di istituire un"voucher" da 100 euro per aiutare i più bisognosi a fronteggiare il caro energia. La Lega critica la platea non essere quella giusta, fra cui le persone migranti e che utilizza molto la carta Dedicata a te per famiglie con Isee fino a... 15mila euro. Per la Lega l'importante dovrebbe utilizzare i fondi per aiutare il ceto medio, che sostiene molto l'auto per andare al lavoro, in particolare per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha promesso un decreto per erogare l'agevolazione sui carburanti poucasati.

La Lega ha opposto con "Irricevibile" a un"voucher" da 100 euro per aiutare i più bisognosi a fronteggiare il caro energia, oggetto della proposta del ministro delle Imprese Adolfo Urso .

La Lega parla di "la platea non è quella giusta" perché il"bonus" si aggancia alla carta Dedicata a te, pensata per le famiglie con Isee fino a 15mila euro, e tra i beneficiari ci sarebbero anche alcune persone migranti. Secondo la Lega, il governo dovrebbe invece andare incontro al ceto medio che, secondo i leghisti, usa molto l'automobile per andare al lavoro.

Il"niet" tattico di Giorgia Meloni, che chiede tempo per aggiornare la questione nelle sedi opportune, ha causato che il Consiglio dei ministri si sia dedicato ad altri temi, anche per quanto riguarda gli investimenti da trovare per il voucher stesso e il taglio delle accise. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è al centro di questo gioco tra i partiti, soprattutto dopo l'arrivo della deroga europea al Patto di stabilità.

Nelle risorse richieste da Bruxelles non potrà essere Utilisation direkte de nouveaux impôts en outre qu'un nombre limité de marges con quo la deroga mba tant kori all'état d'urgence n'a pas provoqué de perditions significatives





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