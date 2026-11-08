Lega Varese: Cassani conferma il nordismo sconfiggendo Reto

A Varese, cuore storico della Lega, Andrea Cassani vince il congresso provinciale. Un segnale forte di resistenza nordista contro l'egemonia di Matteo Salvini, con la candidatura di Massimiliano Romeo al centro del dibattito politico.

La componente nordista della Lega ha dimostrato una chiara resistenza al processo di neutralizzazione guidato da Matteo Salvini, confermando la propria identità attraverso il successo di Andrea Cassani a Varese. Durante l'unico congresso provinciale non congelato, il sindaco di Gallarate è stato riconfermato alla segreteria provinciale, sconfiggendo l'avversario Mirko Reto. Questo evento si colloca in un contesto nazionale in cui Salvini è stato nuovamente riconfermato al congresso straordinario, sostenendo la candidatura di Massimo Garavaglia.

Il segnale territoriale di Varese

Varese rappresenta un luogo di straordinario valore simbolico per la Lega, in quanto è considerata la terra di origine di Umberto Bossi e il luogo dove il partito è nato. La conferma di Andrea Cassani invia un messaggio inequivocabile che le istanze nordiste non sono state spente o assorbiti completamente dalla corrente nazionale guidata da Salvini. La vittoria di Cassani non è stata solo elettorale ma ha assunto una valenza politica precisa, indicando che il territorio mantenne vive le proprie tradizioni politiche distintive.

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I risultati elettorali e il voto simbolico

I numeri del voto mostrano una netta superiorità di Cassani rispetto al suo sfidante, con il sindaco di Casciago Mirko Reto che ha ottenuto meno della metà dei consensi. Tra i 427 votanti su un corpo elettorale di 580 aventi diritto, non si è trattato solo di una questione numerica ma di una dichiarazione di principi. Su alcune schede è stato trovato il nome di Umberto Bossi, un gesto simbolico per affermare che le origini del movimento non sono state dimenticate dal Base elettorale.

La posizione di Massimiliano Romeo

Massimiliano Romeo, che ha sfidato apertamente la linea di Salvini nominando Luca Zaia come referente del Nord, rimane una figura chiave nel dibattito interno. Sebbene la proposta di nominare Zaia non sia stata ufficialmente accolta e i dissapori permangano, Romeo continua a essere sostenuto da importanti esponenti regionali. Il suo ruolo è attualmente sotto osservazione, con la possibilità che possa essere sfiduciato e rimosso dall'incarico di capogruppo in Senato nei prossimi giorni.

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Dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti

Presente al congresso invece di Salvini, il sottosegretario con delega al Parlamento e alla Regione Lombardia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso un messaggio di unità istituzionale. Ha dichiarato che è fondamentale mantenere una catena di comando dove chi perde riconosce chi vince e chi vince utilizza saggiamente anche coloro che sono stati sconfitti. I presenti hanno interpretato queste parole come un invito diretto a Salvini affinché non elimini dalla scena politica coloro che hanno osato sfidarlo durante le primarie.

La difesa di Attilio Fontana

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha preso posizione pubblicamente a difesa di Massimiliano Romeo, contestando le critiche mosse al suo alleato. Fontana ha affermato che Romeo non ha commesso nulla di grave da giustificare la sua rimozione dall'incarico di capogruppo in Senato, sostenendo che ha semplicemente espresso valori che fanno parte integrante dell'identità del partito. Questa posizione rafforza la divisione tra le correnti interne e evidenzia la difficoltà di Salvini nel controllare completamente l'apparato regionale lombardo.