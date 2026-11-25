Analisi delle proposte parlamentari per riattivare Opzione Donna nel 2025. Dalle proroghe Lega e FdI alla proposta unitaria delle opposizioni per abbassare l'età pensionabile.

La discussione sulla legge di bilancio 2025 ha portato all'attenzione del Parlamento diverse proposte volte a modificare le regole pensionistiche attuali. In particolare, si concentrano gli sforzi per ripristinare Opzione Donna, una misura che consentirebbe l'uscita anticipata dal lavoro a specifiche categorie di lavoratrici, ma che non è stata prorogata dalla manovra governativa vigente. Questa assenza di estensione ha generato un ampio dibattito tra le forze politiche, con numerosi emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Il meccanismo attuale e le sue condizioni rigide

Opzione Donna è attualmente una misura accessibile solo a chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024, creando una scadenza temporale netta per l'accesso al beneficio. Per poter usufruire dell'uscita anticipata, è necessario avere almeno 35 anni di contributi e raggiungere l'età di 61 anni. Tuttavia, l'età richiesta scende a 60 anni se la lavoratrice ha un figlio e a 59 anni se ne ha due o più. Esiste anche una clausola specifica che permette l'accesso a 59 anni a prescindere dai figli per le dipendenti di aziende con un tavolo di crisi aperto al ministero del Lavoro. L'accesso è però rigorosamente riservato a tre categorie precise: caregiver da almeno sei mesi, invalide civili con una percentuale di invalidità almeno al 74%, e dipendenti o licenziate di imprese dichiarate in crisi.

Also read Indice Burocrazia UE 2025: Record di 47.600 pagine legislative

Oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, la normativa prevede una finestra mobile di 12 mesi per l'accesso al trattamento, che si allunga a 18 mesi per le lavoratrici autonome. Un elemento critico della misura è il ricalcolo interamente contributivo dell'assegno, una procedura che comporta inevitabilmente una decurtazione sull'importo finale della pensione rispetto ai calcoli retributivi o misti. Questo aspetto economico rimane uno dei punti più delicati per le lavoratrici che valutano il pensionamento anticipato.

Le proposte della maggioranza per estendere i benefici

La Lega ha presentato un emendamento che mira a prorogare la scadenza per la maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2026. Questa proposta mantiene i paletti attuali su età e contributi richiesti, ma introduce un'importante novità ampliando la platea dei beneficiari. In particolare, la proposta del partito leghista includerebbe le disoccupate che hanno già terminato l'indennità di disoccupazione Naspi. Questa misura potrebbe fornire una via di uscita dal mercato del lavoro per donne che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica specifica, senza dover necessariamente appartenere alle categorie tradizionali già coperte.

Advertisement

Anche Fratelli d'Italia ha avanzato una proposta analoga, concentrando la propria attenzione sulla proroga dei requisiti al 31 dicembre 2026. La differenza sostanziale rispetto alla posizione leghista risiede nell'abbattimento di alcuni vincoli attuali. La proposta di FdI punta a includere tra le beneficiarie le disoccupate che hanno esaurito l'indennità, consentendo loro l'uscita a 59 anni a prescindere dai figli. Un punto cruciale di questo emendamento è l'eliminazione del vincolo delle aziende in crisi, rendendo la misura accessibile anche a donne che lavorano o hanno lavorato in contesti aziendali stabili e non in difficoltà finanziaria dichiarata.

L'ambiziosa proposta unitaria dell'opposizione

L'opposizione ha risposto con una proposta unitaria coordinata da Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa, che mira a superare i paletti restrittivi introdotti negli ultimi anni. L'obiettivo è tornare alla versione originaria di Opzione Donna, eliminando le limitazioni attuali sulle condizioni di accesso. Questo approccio si discosta nettamente dalle proposte di maggioranza, che cercano di mantenere un certo rigore sui requisiti anagrafici, proponendo invece un abbassamento significativo dell'età pensionabile.

L'emendamento dell'opposizione prevede la possibilità di uscire dal lavoro entro il 31 dicembre 2026 con soli 35 anni di contributi. Per le lavoratrici dipendenti, l'età richiesta scende a 57 anni, mentre per le autonome si ferma a 58 anni. Questa proposta elimina completamente i vincoli legati alla presenza di figli, alla percentuale di invalidità civile o allo stato di disoccupazione. Rappresenta una svolta radicale nel dibattito pensionistico, offrendo una finestra di uscita anticipata molto più ampia rispetto alle attuali normative vigenti.

Impatto sociale e prossimi passi legislativi

Il confronto tra queste diverse proposte evidenzia la complessità del tema pensionistico nel 2025. Da un lato, ci sono le iniziative della maggioranza che cercano di estendere la misura a nuove categorie vulnerabili, come le disoccupate, mantenendo però un'età di uscita piuttosto elevata. Dall'altro, l'opposizione spinge per un'accessibilità molto più agevole, riducendo drasticamente i requisiti anagrafici necessari.

Advertisement

La valutazione finale di questi emendamenti dipenderà dagli equilibri di maggioranza in sede di discussione della legge di bilancio. Le lavoratrici che soddisfano i requisiti pre-2025 hanno già una finestra temporale definita, ma per quelle che non hanno ancora maturato le condizioni, il futuro prossimo dell'Opzione Donna rimane incerto. La decisione finale determinerà non solo le possibilità di uscita dal lavoro di migliaia di donne, ma anche l'impatto sul sistema previdenziale nazionale nel medio termine.