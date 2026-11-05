Legge di Bilancio 2027: Ecobonus e Bonus Casa, le nuove regole e i massimali

Analisi delle modifiche all'Ecobonus e ai bonus casa nella legge di bilancio 2027 del governo Meloni. Nuovi massimali unificati, aliquote confermate al 50% e 36%, e impatti sulle ristrutturazioni edilizie.

La legge di bilancio per il 2027, varata dal governo Meloni, segna una svolta significativa nel panorama degli incentivi fiscali italiani per le ristrutturazioni domestiche. Questa manovra finanziaria, che rappresenta l'ultima prima delle elezioni previste per il prossimo anno, introduce modifiche strutturali agli ecobonus e conferma la proroga di altri aiuti cruciali. L'obiettivo principale è semplificare il sistema di agevolazioni, riducendo la frammentazione delle norme attuali attraverso un approccio più unitario.

Unico Massimale per Ecobonus e Riqualificazione

La novità più rilevante introdotta dalla nuova normativa riguarda la creazione di un plafond unico per gli interventi di riqualificazione energetica. Dal 1° gennaio 2027, tutte le spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica della stessa unità immobiliare confluiranno in un limite massimo di 96mila euro. Questo significa che non sarà più possibile utilizzare tetti di spesa autonomi e separati per ogni singola tipologia di intervento, come avveniva fino alla fine del 2026.

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La semplificazione operativa mira a uniformare un regime che negli anni aveva assunto caratteristiche diverse a seconda delle tecnologie impiegate. Attualmente, ad esempio, la sostituzione degli infissi e l'installazione di schermature solari potevano beneficiare ciascuna di una spesa agevolabile fino a 120mila euro, con una detrazione massima di 60mila euro calcolata al 50%. Per le pompe di calore e i sistemi ibridi, il tetto era di 60mila euro, mentre per il solare termico si raggiungevano i 120mila euro. Con la nuova regola, queste soglie distinte verranno inglobate nel nuovo massimale complessivo.

Il meccanismo interesserà direttamente le famiglie intenzionate a rinnovare completamente la propria abitazione, poiché la somma totale non potrà superare i 96mila euro. Gli interventi ammissibili comprendono la sostituzione degli infissi, l'installazione di pompe di calore, i cappotti termici, gli impianti solari per acqua calda, gli scaldaacqua a pompa di calore e i sistemi ibridi. Anche i climatizzatori a pompa di calore potranno beneficiare della detrazione, purché rispettino i requisiti tecnici e sostituiscano gli impianti di riscaldamento esistenti.

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Impatto Pratico sulle Spese Familiari e Condominiali

L'effetto concreto della riforma dipenderà dall'entità dei lavori programmati dai cittadini. Chi decide di sostituire solo le finestre o di modernizzare il sistema di riscaldamento, mantenendo la spesa sotto il nuovo limite, non riscontrerà differenze sostanziali rispetto al passato. Tuttavia, il quadro cambia radicalmente quando gli interventi vengono effettuati contemporaneamente su più fronti, richiedendo una pianificazione attenta delle risorse disponibili.

Ad esempio, se un proprietario utilizza 70mila euro del massimale per realizzare un cappotto termico, gli resteranno soltanto 26mila euro di spesa agevolabile per eventuali ulteriori opere. Queste somme residue potrebbero essere destinate all'installazione di nuove pompe di calore o alla sostituzione degli infissi. Le spese eccedenti la soglia complessiva di 96mila euro non potranno essere portate in detrazione attraverso l'ecobonus, rendendo cruciale la scelta prioritaria degli interventi da realizzare entro il budget consentito.

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali seguiranno un regime diverso ma analogo nel principio di unificazione. Il disegno di legge fissa un limite base di 40mila euro per unità immobiliare, che viene moltiplicato per il numero delle unità che compongono il fabbricato. Un condominio con dieci appartamenti potrà quindi beneficiare di un massimale complessivo di 400mila euro. Questo meccanismo favorirà soprattutto le grandi riqualificazioni, come l'isolamento termico delle facciate, ma richiederà comunque una gestione oculata delle risorse totali disponibili.

Conferma Aliquote 50% e 36% per Evitare Tagli

Oltre alle modifiche sui massimali, la manovra conferma per il 2027 le percentuali di detrazione già vigenti nel 2026, evitando così riduzioni punitive per i contribuenti. L'agevolazione resterà pari al 50% quando i lavori riguarderanno l'abitazione principale e le spese saranno sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Questa conferma garantisce stabilità per chi investe nella propria casa unifamiliare o nell'unità abitativa di riferimento.

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Negli altri casi, che includono le seconde case o le proprietà non principali, si applicherà invece l'aliquota del 36%. La proroga di queste percentuali ha lo scopo esplicito di evitare la riduzione automatica delle detrazioni che, in assenza di interventi legislativi, sarebbe scattata dal 1° gennaio 2027. Senza questa misura di conferma, le aliquote sarebbero diminuite rispettivamente al 36% e al 30%, incidendo negativamente sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività del settore delle costruzioni. Il governo mantiene così un incentivo significativo per stimolare la domanda di ristrutturazioni edilizie anche nel prossimo anno fiscale.