Legge di Bilancio, asili nido: nuovo riparto dei fondi dal 2027

La Legge di Bilancio introduce dal 2027 un nuovo criterio di riparto per gli asili nido, con possibili risorse eccedenti legate al calo delle nascite. Ecco i dettagli.

Il disegno di legge di Bilancio, presentato in Italia, prevede per il 2027 un nuovo meccanismo di riparto dei fondi destinati agli asili nido. La misura è contenuta nell' articolo 121 della manovra e si inserisce in un più ampio piano di risorse che comprende nuove infrastrutture, missioni internazionali, assunzioni e il ritorno degli ausiliari.

Il nuovo meccanismo di riparto dei fondi

L'articolo 121 modifica il modo in cui le risorse per gli asili nido vengono distribuite tra i comuni a partire dal 2027. Il criterio è pensato per collegare il finanziamento alla effettiva evoluzione della popolazione nella fascia di età interessata.

Also read Targhe personalizzate, la novità in manovra che fa discutere: come funzionano, cosa dice Salvini

Secondo la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la progressiva riduzione di questa fascia di popolazione può permettere di raggiungere l'obiettivo del 33 per cento di copertura degli asili nido in ciascun comune. Tale obiettivo sarebbe raggiungibile con un ammontare di risorse inferiore a quello complessivamente stanziato.

Calo delle nascite e risorse eccedenti

Dal calcolo descritto nella relazione tecnica deriverebbero risorse eccedenti, cioè somme che non sarebbero più necessarie per raggiungere la copertura prevista. La manovra ne prevede la possibilità di riassegnazione, rendendo così disponibili queste risorse per altri impieghi.

Advertisement

Il riferimento al calo delle nascite è il punto centrale della misura. La riduzione della popolazione infantile incide direttamente sul fabbisogno di posti negli asili nido, e il legislatore ne tiene conto nel definire l'entità dei fondi necessari per ciascun territorio.

Tagli a docenti e personale Ata

Accanto alla revisione del riparto per gli asili nido, il disegno di legge prevede anche un taglio dei docenti e del personale Ata. Il provvedimento viene quindi letto come un intervento che combina nuove risorse in alcuni ambiti con riduzioni in altri.

Il quadro complessivo della manovra include dunque sia misure di spesa, come le nuove infrastrutture, le missioni internazionali e le assunzioni, sia interventi di contenimento sul personale scolastico. Il confronto tra questi elementi è al centro dell'analisi del provvedimento.

Il testo della legge di Bilancio resta soggetto all'iter parlamentare, quindi le disposizioni descritte potrebbero subire modifiche prima dell'approvazione definitiva. I lettori interessati potranno seguire i successivi passaggi per verificare l'entità finale delle risorse e l'applicazione del nuovo criterio.