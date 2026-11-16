Il governo cerca di salvare la legge di bilancio con emendamenti su flat tax, pensioni e sanità, mentre l'opposizione chiede riscritture e le Regioni criticano i tagli.

Le ultime ore di lavorazione alla legge di bilancio sono caratterizzate da una frenesia intensa finalizzata a inserire correttivi in un provvedimento che sta riscontrando molte più critiche che approvazioni all'interno della stessa maggioranza di governo. In questo scenario, il centrodestra organizza una serie di vertici strategici, dopo quello già svolto mercoledì 11 novembre, con un nuovo incontro fissato per martedì e la certezza che il calendario dei colloqui continuerà fino all'approvazione definitiva prevista per gli ultimi giorni di dicembre. La prossimità delle elezioni politiche sta rendendo la gestione del testo normativo estremamente delicata, poiché la coalizione di centrodestra non può permettersi errori di percorso o passi falsi che potrebbero costare voti elettorali. Dall'altro lato, il centrosinistra sta puntando tutto sulla manovra economica come leva strategica per riuscire ad accaparrarsi i voti necessari a ribaltare il quadro politico attuale, sfruttando le eventuali criticità del testo governativo.

Scadenza emendamenti e modifiche fiscali

La scadenza tecnica più imminente è fissata per martedì pomeriggio alle 18, momento in cui terminerà il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei parlamentari seduti in Commissione bilancio alla Camera. Tuttavia, è importante notare che il governo e i relatori tecnici mantengono la facoltà di presentare proposte di modifica anche successivamente a questa data, circostanza molto probabile considerando l'urgenza dei lavori. Tra le ipotesi più concrete che stanno prendendo forma emerge una proposta volta a fornire un ulteriore aiuto ai lavoratori autonomi, che beneficeranno dell'ampliamento della flat tax al 15 percento. Tale agevolazione si estenderebbe ai soggetti con fatturato o ricavi fino a 100.000 euro, un incremento significativo rispetto agli attuali 85.000 euro di soglia massima consentita.

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Il principale attore dietro questa proposta di ampliamento è la Lega, il cui obiettivo specifico è quello di scrivere la norma in modo chiaro e semplice, in modo da garantire che l'agevolazione sia operativa senza ambiguità. Secondo la posizione del Carroccio, la legislazione vigente dovrebbe già consentire, nel 2027, di non pagare l'Iva per i soggetti con ricavi fino a 100.000 euro. Questa lettura ottimismo non è condivisa dal Ministero dell'Economia, che ha espresso un parere diverso nella relazione tecnica della Ragioneria. Gli esperti finanziari hanno precisato che i soggetti che optano per il regime forfettario e che dichiarano compensi e ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro sono comunque assoggettati al regime IVA standard. Restano inoltre vincolanti i requisiti di Bruxelles, poiché per l'applicazione effettiva nel 2028 sarà necessario ottenere l'ok formale della Commissione europea.

Nodo pensioni e posizioni divergenti

Il nodo più difficile da sciogliere all'interno delle trattative rimane quello relativo alle riforme pensionistiche, un tema che sta dividendo profondamente gli alleati di governo. La Lega non vuole sapere di rinunciare o limitare la possibilità di lasciare il lavoro a 64 anni, una misura che accetterebbe il taglio dell'assegno con il calcolo contributivo. Per il Carroccio, questa opzione rappresenta la concreta possibilità di aver superato la legge Fornero e di aver vinto la battaglia per un'uscita anticipata dal mondo del lavoro, sottolineando che la possibilità di applicare la quota 64 deve valere per tutti senza restringimenti della platea. Nel testo attuale è stato soltanto accantonato un fondo indistinto di 850 milioni di euro l'anno per il periodo 2027-29, mentre il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, sta elaborando la disposizione attuativa, ma è improbabile che i dettagli tecnici entrino nella legge di bilancio finale.

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I tecnici della Camera, nel consueto dossier sulla manovra, hanno sottolineato l'importanza che venga almeno chiarito il tipo di provvedimento attuativo che si intende adottare e i relativi tempi di implementazione, evitando incertezze per i cittadini. Parallelamente a queste tensioni, Forza Italia punta ad attenuare i tagli alla rivalutazione delle pensioni, proponendo di portare da 4 volte a 5 volte l'assegno minimo la soglia che consentirebbe di avere la rivalutazione piena all'inflazione. Questa soglia corrisponde a circa 3.000 euro lordi al mese. Se questa proposta venisse accolta, sarebbero 1,9 milioni i pensionati che ne beneficerebbero direttamente, garantendo loro una protezione economica maggiore contro l'erosione del potere d'acquisto causata dall'aumento dei prezzi.

Impatto sulla sanità e tensioni regionali

Le correzioni annunciate dopo il vertice di maggioranza di mercoledì scorso riguarderanno anche il settore sanitario, che sta vivendo una fase di critica acuta. Potrebbe aumentare di 500 milioni di euro la dotazione destinata agli stipendi di medici e infermieri, portando l'incremento complessivo per il prossimo anno a 3,9 miliardi. Questa cifra si dimostra distante anni luce dai 6,8 miliardi richiesti dalle Regioni e dai 5,5 miliardi richiesti dallo stesso Ministro della Salute, Matteo Schillaci. I 3,9 miliardi, secondo la valutazione dei governatori regionali, sarebbero sufficienti soltanto a far fronte agli oneri contrattuali dei medici e all'aumento delle retribuzioni per gli inferiori, oltre ai costi fissi operativi, lasciando però nulla per la cosiddetta quota libera delle Regioni.

Questa mancanza di fondi coperti costringerebbe le Regioni a indebitarsi, se le loro capacità di prestito lo permettono, oppure a tagliare le prestazioni sanitarie o ad aumentare le tasse locali, una situazione aggravata dal fatto che ci hanno tolto anche il bollo auto come fonte di entrata. Il confronto tra governo e Regioni è in corso e si sta facendo sempre più teso. La Ragioneria ha stimato in 2,3 miliardi la cifra necessaria per il rimborso alle Regioni del mancato gettito fiscale, ma gli uffici dei governatori precisano che i conti non tornano, viste le sfumature di un flusso di cassa impostante fondamentale per la gestione quotidiana dei servizi sanitari. Questa discrepanza finanziaria sta creando un clima di forte opposizione locale alle scelte di Roma. Spalma crediti superbonus e scenari futuri

In alto mare risulta la possibile revisione dello spastra crediti derivanti dal superbonus, una misura fortemente criticata dalle banche e dalle aziende che si trovano in pancia crediti da compensare e sui quali avevano fatto affidamento per i propri bilanci. La strada che sembra prospettarsi sarebbe quella di evitare la stretta alle piccole e medie imprese ed eventualmente di accorciare il periodo della diluizione, ora previsto in 10 anni. Tuttavia, al momento le banche, che sono i soggetti maggiormente interessati avendo circa 14 miliardi dei 20 complessivi, non sono state in alcun modo contattate dal governo, lasciando incerta la sorte di questa delicata questione finanziaria. Il quadro generale evidenzia come Meloni guardi alle urne mentre Giorgetti deve gestire i vincoli di Bruxelles, dimostrando come la manovra divida il governo tra esigenze elettorali interne e limiti economici europei.