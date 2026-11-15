Legge di Bilancio, Meloni rivede Superbonus ed exit tax dopo le proteste

Il governo rivede l'articolo 37 della legge di Bilancio sui crediti del Superbonus e l'exit tax, dopo le proteste di imprese, banche e sindacati.

Giorgia Meloni dovrà rivedere le pillole-video con cui aveva deciso di spiegare tutta la manovra, misura dopo misura, senza domande a farle da intralcio. Al vertice convocato a Palazzo Chigi con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la presidente del Consiglio intende assicurarsi di non fare altri passi falsi sulla legge di Bilancio.

Il bersaglio della protesta è l'articolo 37 della legge di Bilancio, che prevede la diluizione in dieci anni della quota 2027 dei crediti del Superbonus. Le imprese contavano di compensare quei crediti già nel prossimo anno, e la norma ha provocato una forte reazione da parte di ministri e parlamentari della maggioranza.

Also read Ddl bilancio: Orsini, superbonus in 10 anni non possiamo permettercelo

Superbonus: la diluizione dei crediti nell'articolo 37

La diluizione in dieci anni della quota 2027 dei crediti del Superbonus è il punto che ha innescato la protesta più ampia contro la legge di Bilancio. Il provvedimento incide direttamente sulla liquidità delle imprese che hanno eseguito i lavori.

Ministri e parlamentari di maggioranza hanno ricevuto sui propri indirizzi istituzionali di posta elettronica centinaia e centinaia di messaggi, in un vero e proprio mail bombing. In uno dei tantissimi messaggi si legge che le imprese hanno lavorato rispettando le regole e confidando in un calendario stabilito dalla legge.

Advertisement

Nei messaggi gli imprenditori sostengono di aver anticipato i costi dei cantieri e di aver pagato dipendenti e fornitori. Il contenuto delle mail mostra come la norma sia percepita come un cambio di regole in corso d'opera.

Exit tax e posizioni dei partiti della maggioranza

L'exit tax sarà rivista, come anticipa la ricostruzione del vertice di Palazzo Chigi. La misura non piace a Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia l'aveva ideata come risposta alla campagna della sinistra sulla patrimoniale contro i super-ricchi.

La tassa è pensata per chi trasferisce la residenza all'estero. Inizialmente considerata intoccabile dai meloniani, verrà modificata facendo salire gli anni trascorsi in Italia e la soglia del patrimonio detenuto, oggi fissata a 800 mila euro.

Sul fronte del Superbonus, anche l'allungamento dei tempi per incassare i crediti è destinato a essere ritoccato. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina ha definito la norma una misura di stampo sudamericano, ed è una delle critiche più dure arrivate dal sistema bancario.

Advertisement

Effetti su imprese e prossimi passi della manovra

Il governo cercherà di fissare paletti più chiari sui provvedimenti già nel vertice con Salvini, Tajani e Giorgetti. Secondo le indiscrezioni, gli importi del Superbonus saranno ripartiti in meno dei dieci anni previsti dal testo, con la tutela delle aziende più piccole, quelle più esposte al rischio fallimento.

Il ministro Giorgetti vigilerà sull'equilibrio dei conti, mentre Meloni chiederà compattezza alla maggioranza e di evitare ulteriore confusione. La premier farà leva su quanto concesso ai partiti della coalizione in questa che sarà l'ultima legge di Bilancio della legislatura, in vista della campagna per il voto del 2027.

Nella logica della manovra elettorale, la Lega ha ottenuto in buona parte quanto chiesto sulla pensione anticipata. Forza Italia potrà rivendicare la social card per gli anziani e la previdenza dedicata per i militari, misure che Antonio Tajani ritiene utili per recuperare consensi nella fascia di età più anziana e per rispondere ai tentativi dell'ex generale Roberto Vannacci di consolidare il consenso tra le forze armate.

Sul piano politico, la presidente del Consiglio è consapevole del clima di indecisione e incertezza che accompagna la manovra, e vuole intervenire subito per evitarne un'ulteriore escalation. Le proteste, dagli agricoltori ai sindacati fino a banche e industriali, restano il banco di prova del governo nella fase finale della legge di Bilancio.