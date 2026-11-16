Contrazione economica dell'1%, battaglia sulle pensioni con proposta FdI e FI e taglio fondi asilo. Analisi dettagliata degli emendamenti e impatti sociali.

Il PIL italiano registra un calo dell'1%, una performance negativa nettamente inferiore rispetto alla media europea dello 0,1% e in netto contrasto con la crescita dello 0,4% dei primi tre mesi dell'anno. Questa inversione di tendenza è guidata principalmente dall'inflazione all'1,4% e dalla riduzione delle prestazioni sociali nette, alimentando un acceso dibattito sulla legge di Bilancio in vista del nuovo vertice di maggioranza e della scadenza degli emendamenti fissata per le 18.

Controversie Sulla Perequazione delle Pensioni

I partiti di governo, in particolare Fratelli d'Italia e Forza Italia, propongono di garantire il recupero pieno dell'inflazione per le pensioni, superando le restrizioni attuali che limitano l'aumento solo ai redditi più bassi. Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ipotizza una rivalutazione piena fino a cinque o sei volte il minimo, presentando emendamenti per abolire la stretta sui pensionati a prescindere dal reddito e modulare la perequazione in base agli scaglioni.

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Per una pensione media di 3.000 euro lordi, questo cambiamento porterebbe dalla perequazione all'85% a quella del 100%, con un guadagno mensile lordo di 87 euro invece di 74, corrispondenti a 1.130 euro annuali contro 962. Per la fascia tra 3.059,25 e 3.671,1 euro, dove la norma attuale copre solo il 53% (+1,53%), un assegno medio di 3.500 euro comporterebbe un aumento mensile di 101,5 euro invece di 53,8, ottenendo 1.319,5 euro in più all'anno invece di 699.

Reazioni Politiche E Strategia Della Lega

Il senatore Claudio Borghi ha chiarito che la questione pensionistica non sarà inserita negli emendamenti della finanziaria ma sarà oggetto di un provvedimento a parte, consentendo alla Lega di negoziare più fondi durante l'iter della manovra. Di conseguenza, i dettagli definitivi di questa misura saranno rimandati a gennaio, come previsto dalle tempistiche parlamentari per l'esame delle proposte di legge.

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Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro, ha criticato aspramente queste promesse, definendo gli assegni postdatati e affermando che le intenzioni del governo non si materializzeranno presto. La sua dichiarazione riflette lo scetticismo dell'opposizione verso le tempistiche e la fattibilità delle misure annunciate dalle maggioranze di centrodestra in questa fase delicata.

Tagli Al Fondo Nazionale Asilo E Conseguenze

Il Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai) denuncia un taglio di 185 milioni di euro in tre anni, pari a una riduzione del 26,84% del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Questa decisione è considerata gravemente dannosa, poiché scaricherà sui territori e i comuni l'onere di gestire situazioni di disagio che si verificheranno a seguito di questi tagli drastici al sistema di accoglienza.

Le stime del Tai prevedono la chiusura di non meno di 17 mila posti in accoglienza, inclusi 2 mila posti riservati a minori non accompagnati. La perdita di queste strutture aumenterà il carico sui servizi sociali locali e metterà a rischio la tutela dei migranti più vulnerabili, accentuando le tensioni sociali ed economiche già esistenti nel paese.