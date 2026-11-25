Il ministro Zangrillo approva i decreti attuativi per la riforma del merito nella Pubblica Amministrazione. Ecco le novità sulle selezioni, le commissioni indipendenti e le opportunità per il personale.

Il titolare del dicastero della Funzione pubblica, Luca Zangrillo, ha ufficialmente approvato i decreti attuativi della legge sul merito, segnando una svolta strutturale nel modo in cui viene gestita la carriera nel settore pubblico. Questa normativa mira a riequilibrare il sistema premiale, consentendo il 30 per cento dei posti da dirigente di seconda fascia di essere destinati specificamente alla crescita del personale interno. L'obiettivo è passare da una selezione basata esclusivamente sui titoli di studio a una valutazione fondata sulla competenza pratica dimostrata sul campo e sulla capacità di raggiungere obiettivi specifici.

Nuove regole per le selezioni e le commissioni

La riforma introduce meccanismi rigorosi per garantire imparzialità e trasparenza nei processi di avanzamento di carriera. Le commissioni d'esame saranno oggetto di una parziale privatizzazione per tutelare la loro indipendenza, con la creazione di un albo ufficiale presso la Funzione pubblica. Questo registro ospiterà psicologi del lavoro e selezionatori esterni, figure essenziali per comporre gli organi valutativi e scongiurare qualsiasi forma di autoreferenzialità o appiattimento nelle valutazioni. L'introduzione di questi professionisti terzi mira a superare le dinamiche interne che in passato hanno spesso ostacolato il corretto riconoscimento dei talenti.

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Inoltre, la valutazione dei candidati non si baserà più solo su esami teorici, ma terrà conto di una serie di parametri oggettivi. I titoli di studio avranno un peso marginale, limitato a 20 punti sul totale. La componente principale sarà costituita dalle performance dei cinque anni precedenti, che valgono 30 punti, mentre la "pagella" del dirigente sovraordinato avrà un'importanza decisiva, pesando per 50 punti sul voto finale. Questo sistema garantisce che solo chi ha dimostrato effettiva efficacia gestionale e risultati concreti possa accedere ai ruoli di responsibility.

Chi può accedere e come funziona il percorso

Possono accedere a questa corsia preferenziale i funzionari con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato e il personale di Elevata qualificazione con due o più anni di servizio. La selezione prevede un percorso articolato che include non solo l'accertamento delle conoscenze tecniche, ma anche di capacità, attitudini, motivazioni e competenze digitali. Questo approccio multidisciplinare serve a valorizzare le persone nella loro interezza e a rafforzare il collegamento tra la formazione ricevuta e l'inserimento effettivo nelle amministrazioni pubbliche.

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I vincitori delle selezioni non diventeranno immediatamente dirigenti di ruolo, ma riceveranno un incarico temporaneo della durata massima di tre anni. Questo periodo è rinnovabile per un totale di quattro anni, durante il quale i candidati saranno sottoposti a una fase di osservazione stretta. Si tratta di una sorta di stage manageriale, progettato per verificare la tenuta delle performance nel tempo e l'adeguatezza del profilo alle richieste del ruolo dirigenziale. Solo al termine di questo quadriennio, una commissione indipendente ad hoc valuterà il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Impatto e future scadenze normative

Un'altra rivoluzione normativa riguarda il Corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), il principale canale di accesso alla dirigenza pubblica nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici. La nuova normativa intende correggere le criticità di un passato in cui le performance venivano valutate grossolanamente, senza un criterio scientifico valido, disincentivando il coinvolgimento dei dipendenti e ostacolando l'attrazione dei talenti. La riforma punta a creare un sistema dove la meritocrazia sia il vero motore dell'ascesa professionale, premiando chi lavora con efficienza e risultati verificati.

Il ministro Zangrillo ha sottolineato che l'idoneità alla funzione dirigenziale e il conseguente inserimento in ruolo saranno verificati alla prova dei fatti, attraverso il raggiungimento di obiettivi chiari e misurabili. L'imparzialità nelle valutazioni rimane il cardine della riforma, rafforzando l'indipendenza e la rotazione degli organismi di valutazione. Questo cambiamento di paradigma promette di trasformare la cultura organizzativa della Pubblica Amministrazione, rendendola più aperta al merito e meno vincolata alle dinamiche burocratiche tradizionali, con l'auspicio di migliorare l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.