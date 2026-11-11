Il senatore Claudio Borghi della Lega esprime dubbi sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, criticando la posizione di Giorgetti e affidandosi alla prospettiva di Salvini. Le tensioni si concentrano sul decreto cornice che autorizza l'invio di armi.

Il Senato si è preparato alla discussione del tredicesimo pacchetto di aiuti militari all' Ucraina, ma le posizioni interne del governo sono divise. Il senatore della Lega, Claudio Borghi, ha espresso ieri pubblicamente i dubbi di Matteo Salvini presso il Copasir, davanti al ministro della Difesa Guido Crosetto.

Confronto tra Lega e Primo ministro sul pacchetto

Durante l'incontro, Borghi ha sottolineato che il pacchetto è ancora sospeso a Chigi e che la firma di Matteo Giorgetti, ministro dell'Economia, non è ancora avvenuta. Secondo lui, il contenuto tecnico del documento deve essere esaminato con attenzione dal ministro, detto "cosa c'è dentro". Il pacchetto è stato secretato, quindi solo il governo e il Copasir posseggono dettagli completi.

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Lamentele di Borghi non si limitano alla procedura di firma, ma toccano la logistica del pacchetto: "Nulla di personale" e l'assunzione che il materiale sia a costo zero. Il senatore sostiene che, se gli armi non fossero già presenti nelle forze armate, dovrebbero essere sostituite, con conseguenze economiche non indifferenti.

Il ruolo di Matteo Giorgetti e le sfide del decreto cornice

Giorgetti è l'attributo principale della presentazione e della gestione di tutti i pacchetti militari. Tuttavia, il suo turno si è interrotto a causa di impegni a Bruxelles e a Varesotto. Il contratto di 13ª serie non è ancora stato firmato, lasciando il tendere legale ambiguo e alimentando il conflitto interno.

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Il senatore Borghi ha fatto nota anche del decreto cornice, la norma annuale che autorizza al governo l'invio di armi all'Ucraina. Scadrà il 31 dicembre e, se non riavvertito entro l'inizio del 2027, Meloni e Crosetto dovranno ripresentarlo. Questo periodo di incertezza rende la linea di Lega ancora più critica, invertendo le promesse di Salvini sulla non necessità di un nuovo decreto.

L'impatto politico e le prospettive per la Lega

Le tensioni tra la Lega e Meloni si concludono in un dibattito pubblico sul ruolo dell'Italia nella guerra ucraina. Il senatore Borghi evidenzia che la vera battaglia è quella sul piano legislativo, non sul fronte militare. Sebbene la Lega si fermi a difendere principi di libertà e sovranità, la questione dei pacchetti militari mette alla prova la coesione interna del governo.

Il ministro dell'Economia, sebbene in assenza, rimane una figura chiave per definire se il pacchetto possa essere compreso perfettamente dal Parlamento. Il risultato di questo processo influenzerà la federazione italiana, le relazioni con l'Unione Europea e le procedure di trasferimento armi all'Ucraina.