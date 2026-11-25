L'indice 2025 rivela che la legislazione europea ha raggiunto 47.600 pagine, un aumento del 118% dal 2010. Sanzioni e ambiente guidano la crescita burocratica.

La quantità di pagine che costituiscono la legislazione europea in vigore ha superato ogni precedente record nel corso del 2025. Questo incremento storico rappresenta la conferma di una tendenza strutturale emersa negli ultimi quindici anni, durante i quali il volume normativo dell'Unione è più che raddoppiato.

Il dato emerge chiaramente dall'ultimo Indice della burocrazia europea, reso pubblico martedì 24 novembre a Berlino. La pubblicazione mette in luce come il peso fisico delle norme comunitarie continui ad espandersi in modo significativo rispetto agli anni precedenti, raggiungendo livelli senza precedenti nella storia recente dell'integrazione europea.

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Dati record e crescita normativa del 2025

Alla fine dell'anno 2025, il corpus composto dagli articoli dei regolamenti e delle direttive dell'Unione Europea ha raggiunto circa 47.600 pagine standard. Questa cifra rappresenta un aumento drastico del 118% rispetto ai dati registrati nel 2010, come evidenziato dallo studio condotto dal professor Stefan Wagner dell'Università di Vienna.

La ricerca è stata sviluppata in collaborazione con l'ESMT di Berlino, garantendo un rigore accademico nell'analisi dei testi normativi. Il team di ricerca ha quantificato con precisione metrica l'espansione del diritto comunitario, dimostrando che la complessità legislativa non ha mostrato segni di rallentamento.

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Metodologia e ambiti normativi principali

L'analisi dell'Indice copre esclusivamente gli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, oppure dal solo Consiglio dell'Unione. È importante sottolineare che la metodologia esclude espressamente gli atti normativi emanati direttamente dalla Commissione Europea, focalizzandosi sulle decisioni legislative principali.

I principali motori responsabili di questa espansione sono identificati nei regolamenti riguardanti le sanzioni internazionali. A queste si aggiungono le nuove serie di regole introdotte in materia di diritto ambientale, tutela dei consumatori e normativa sanitaria, settori che hanno registrato un'attività legislativa intensa.

Crescita esponenziale rispetto alla Germania

Stefan Wagner, professore presso l'Università di Vienna, ha dichiarato che il diritto dell'Unione Europea sta crescendo a un ritmo quasi doppio rispetto al diritto federale tedesco. Questa comparazione evidenzia la disallineata velocità di produzione normativa tra i diversi livelli di governo coinvolti nell'architettura giuridica del continente.

Lo studioso ha aggiunto che chiunque desideri ridurre la burocrazia deve necessariamente prendere in considerazione anche il livello europeo. Ignorare questa componente significa sottovalutare una fetta sempre più consistente del quadro normativo che regola l'attività economica e sociale negli Stati membri.

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Confronto con la legislazione federale tedesca

Il volume degli articoli del diritto dell'Unione Europea è attualmente equivalente a quello di tutte le leggi federali tedesche combinate insieme. Questo equilibrio statistico sottolinea quanto il legislatore europeo abbia assunto un ruolo predominante nella produzione di norme vincolanti per i cittadini.

Se si includono anche gli allegati tecnici nei calcoli, il diritto dell'Unione Europea risulta più che doppio rispetto alla legislazione federale tedesca. I testi dell'Unione, considerando tutte le parti accessorie, superano nettamente in estensione i codici e le statuti nazionali tedeschi, confermando un trend di crescita irreversibile.