Leggings Autunno Inverno 2026/2027: cinque look tra giorno e sera

Leggings per l'Autunno Inverno 2026/2027: cinque idee di styling tra stivaletti a tacco squadrato, blazer over, slingback e mules per look eleganti e sofisticati.

Che cosa succede quando un capo dall'anima sportiva incontra una delle calzature più femminili del guardaroba? Le proposte di styling per l' Autunno Inverno 2026/2027 indicano che nasce un abbinamento fondato sui contrasti, che se costruito nel modo giusto può risultare sorprendentemente elegante.

I leggings sono tra le combinazioni da sperimentare nella prossima stagione, grazie a nuovi giochi di proporzioni e sovrapposizioni. Le idee proposte spaziano dai fuseaux classici a quelli con zip o aperture sul fondo, per cinque look pensati sia per il giorno sia per la sera.

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Leggings con stivaletti a tacco squadrato e pelle

I leggings indossati con gli stivaletti dal tacco squadrato diventano sofisticati anche nel look da giorno. Il leggings, capo nato in un contesto sportivo, trova così una dimensione urbana e più curata.

Il tacco squadrato, con una base larga e una linea netta, dialoga con la morbidezza del leggings senza farla sembrare fragile. Il risultato è un equilibrio tra un capo fluido e una calzatura dal carattere deciso.

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Il segreto, secondo lo styling proposto, è sottolineare l'abbinamento con capi in pelle a tutto rock. La pelle introduce una nota più marcata e rende il contrasto tra leggings e stivaletto ancora più leggibile.

Leggings aperti sul fondo con blazer over e slingback

I leggings lunghi aperti sul fondo sono descritti come i sostituti sensuali del classico pantalone nero. Per ottenere un risultato altrettanto elegante, vanno trattati come un paio di tailoring pants.

Nella proposta, questo significa abbinarli a un blazer over e a delle slingback. La combinazione di volumi ampi in alto e linee pulite in basso bilancia la silhouette e riporta il look su un registro formale.

L'apertura sul fondo porta un elemento di sensualità che il pantalone tradizionale non offre, pur mantenendo un'impostazione composta. È proprio questo gioco di tagli a rendere il leggings adatto a contesti dove serve eleganza.

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Blazer in pelle e mules per la sera

Di sera, il look funziona alla perfezione anche con un blazer in pelle avvitato, che rende il tutto più sexy. Il taglio avvitato, più aderente, accompagna la linea del corpo e si distingue nettamente dall'impostazione over dei look da giorno.

I leggings con le zip sul fondo si prestano a essere indossati anche con mules e affini, lasciando scoperta la caviglia. Questa scelta sposta l'attenzione sulla calzatura e sulla linea della gamba.

Lasciando la caviglia scoperta, il look mette in primo piano la scarpa come elemento centrale della composizione, un dettaglio che nei look serali può fare la differenza. Il contrasto tra la struttura del leggings con zip e la leggerezza della mule completa il quadro.

Nel complesso, le cinque idee proposte mostrano come lo stesso capo cambi registro a seconda delle scarpe, degli strati e del momento della giornata. Per l'Autunno Inverno 2026/2027, il leggings si candida così a un ruolo da capo versatile, tra giorno e sera.