Legislatori africani si impegnano per leggi più severe contro la comunità LGBT dopo conferenza in Ghana

Più di 20 paesi africani partecipano a una conferenza in Ghana per promuovere misure anti-LGBT, con il sostegno di attivisti conservatori statunitensi ed europei.

I legislatori di oltre una dozzina di paesi africani si sono impegnati a promuovere nuove leggi che limitano i diritti delle persone LGBT , dopo una conferenza tenutasi in Ghana che ha riunito attivisti autodefinitisi "pro-famiglia" provenienti da Africa ed Europa.

Lo hanno riferito i partecipanti. La Conferenza interparlamentare africana sui valori familiari e la sovranità si è svolta ad Accra dal 3 al 6 giugno, una settimana dopo che il parlamento ghanese aveva approvato una delle misure anti-LGBT più severe del continente, un disegno di legge che criminalizza la promozione dell'omosessualità.

L'incontro riflette un cambiamento più ampio verso leggi più restrittive nei confronti delle persone LGBT in alcune parti dell'Africa, che secondo i partecipanti è stato incoraggiato da figure conservatrici negli Stati Uniti e in Europa, e ha acquisito nuovo slancio dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Alcuni partecipanti hanno affermato di vedere un'opportunità per promuovere le loro agende sotto Trump, la cui amministrazione, a differenza di quelle di Barack Obama e Joe Biden, non promuove i diritti LGBT come parte della sua politica estera.

"Quando tornerete nelle vostre rispettive capitali, non lasciate che le risoluzioni che adottiamo qui facciano polvere negli archivi dei nostri segretariati. Lasciate che siano tradotte in disegni di legge attivi, in robuste allocazioni di bilancio e in una supervisione rigorosa", ha dichiarato il presidente del parlamento ghanese Alban Bagbin nel suo discorso di apertura.

"Tornate a casa e dite al vostro popolo che i loro rappresentanti hanno deciso di proteggere i santuari delle loro case, l'eredità dei loro antenati e la sovranità delle loro nazioni". Più della metà dei 54 paesi africani criminalizzano gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso. Diversi paesi, tra cui Uganda e Senegal, hanno recentemente fatto un ulteriore passo avanti, adottando leggi che criminalizzano la "promozione" LGBT, cosa che i legislatori ghanesi hanno approvato alla fine di maggio.

Gli organizzatori hanno dichiarato che hanno partecipato alla conferenza, tenutasi presso il parlamento ghanese, legislatori di 20 paesi. Non è chiaro quanti intendano introdurre nuova legislazione basata sulle discussioni. Reuters ha parlato con cinque partecipanti e ha esaminato più di 100 pagine di presentazioni tenute alla conferenza. Non è stato possibile determinare il ruolo degli attivisti stranieri nel definire l'agenda, né trovare prove di finanziamenti esteri.

Sharon Slater, presidente del gruppo conservatore statunitense Family Watch International, ha partecipato alle precedenti edizioni della conferenza in Uganda. Ha detto a Reuters che quest'anno è stata invitata ma ha scelto di non partecipare. Tra i relatori figurava Henk Jan van Schothorst, direttore esecutivo olandese del gruppo di advocacy Christian Council International. Ha esortato i governi africani a resistere alle pressioni per vietare la cosiddetta terapia di conversione, che mira a rendere eterosessuali le persone gay.

"Queste politiche non sono riservate solo ai Paesi Bassi e all'Europa. Stanno arrivando in Africa", ha detto dei divieti, descrivendoli come "colonizzazione ideologica" da parte delle potenze occidentali. In un'altra presentazione, il medico keniota Wahome Ngare ha definito l'omosessuale come "il giovane molestato sessualmente dal padre" e il transgender come "la giovane donna molestata sessualmente da estranei".

La conferenza si è conclusa con l'approvazione da parte dei legislatori di una "Carta africana sulla famiglia, la sovranità e i valori", redatta in precedenti riunioni in Uganda. Il documento di 32 pagine esorta i governi a ritirarsi da trattati o accordi, anche presso le Nazioni Unite e con donatori stranieri, ritenuti promotori "dell'agenda LGBT", dell'aborto o dell'educazione sessuale non incentrata sull'astinenza.

La carta afferma anche che i firmatari dovrebbero lavorare per emanare leggi nazionali che "salvaguardino la cultura e i valori culturali africani". I legislatori di 18 dei 20 paesi rappresentati hanno approvato la carta. I funzionari sanitari hanno evidenziato le implicazioni per la salute pubblica delle leggi anti-LGBT, che possono spingere le persone LGBT a nascondersi, compresi gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, che presentano una prevalenza di HIV più elevata rispetto alla popolazione generale.

Reuters ha riferito ad aprile che meno pazienti affetti da HIV visitavano i centri di cura in Senegal in concomitanza con un'ondata di arresti durante il dibattito sulla nuova legge del paese.

"Mi auto-censuro costantemente, mi nascondo, mi guardo le spalle. Questa non è sicurezza, è sopravvivenza", ha detto un fotografo africano e residente di lunga data ad Accra.

"Quindi sì, l'idea di andarmene mi è passata per la testa. Mi spezza il cuore perché il Ghana è la mia casa". Reuters ha riferito a marzo che gli Stati Uniti "pro-famiglia" stanno sostenendo queste iniziative





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