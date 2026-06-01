La Commissione per la Verità del New Mexico ha emesso i primi mandati di comparizione per ottenere prove da 14 enti, tra cui le forze dell'ordine federali e l'ufficio del governatore. L'indagine cercherà informazioni su come le agenzie statali e federali hanno fallito nei confronti di Epstein.

I legislatori del Nuovo Messico indagano su Jeffrey Epstein e hanno emesso i primi mandati di comparizione per ottenere prove da 14 enti, tra cui le forze dell'ordine federali e l'ufficio del governatore.

La Commissione per la Verità del New Mexico ha ascoltato testimonianze di sopravvissute ai presunti abusi sessuali e dei familiari di Virginia Giuffre. L'indagine cercherà informazioni su come le agenzie statali e federali hanno fallito nei confronti di Epstein prima di citare in giudizio le persone. Tra coloro che la Commissione per la Verità ha citato in giudizio ci sono la Deutsche Bank, l'FBI, il Dipartimento di Giustizia del Nuovo Messico e l'Istituto di Santa Fe





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