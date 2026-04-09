Leighton Meester: 10 Curiosità sulla star di Gossip Girl, tra Prigione e Riscatto

Scopriamo 10 dettagli incredibili sulla vita di Leighton Meester, l'iconica Blair di Gossip Girl. Dalla nascita in prigione ai problemi familiari, fino al successo hollywoodiano e al matrimonio con Adam Brody.

La fama globale l'ha travolta, rendendola un'icona riconoscibile attraverso i vistosi cerchietti dell'ereditiera viziata dell'Upper West Side. Leighton Meester , inizialmente candidata per il ruolo di Serena (poi andato a Blake Lively), non ha convinto i produttori della serie dramedy. Per l'audizione, l'attrice, originariamente bionda, ha scurito i capelli, trasformandosi perfettamente nella sofisticata e snob Blair.

La diva ha sempre protetto la sua vita privata dai riflettori, nonostante sia sposata con Adam Brody, attore molto amato a Hollywood. La coppia ha due figli: Arlo Day, nata nel 2015, e un secondo figlio nato nel 2020, il cui nome non è stato reso pubblico. Da una nascita quasi in prigione alla famiglia travagliata, fino al segreto di un matrimonio felice con la star di The O.C., celebriamo Leighton Meester con dieci curiosità sorprendenti. È quasi nata in prigione. È difficile immaginare che l'ex Blair di Gossip Girl abbia avuto un'infanzia lontana dai privilegi e segnata dalla fortuna. L'attrice è nata in un centro di reinserimento sociale in Texas, mentre sua madre Constance stava scontando una pena detentiva di 10 anni per traffico di marijuana, dalla Giamaica agli Stati Uniti d'America. La donna riuscì comunque a dare alla luce Leighton in ospedale e ad accudirla per i primi tre mesi, allattandola nella struttura prima di tornare in carcere. Anche il padre, Douglas, ebbe problemi con la giustizia, come vedremo tra poco. La bambina fu affidata alla nonna a Marco Island, in Florida, che si prese cura di lei mentre la madre finiva di scontare i restanti 16 mesi di condanna. La famiglia Meester ha avuto diversi problemi con la legge. Torniamo al padre di Meester. Quando la madre dell’attrice fu arrestata per traffico di droga, secondo alcune fonti, erano coinvolti anche il padre, il nonno e la zia di Leighton. Tutti furono fermati dalle autorità, ma la zia attirò particolare attenzione: evasa di prigione, divenne la prima donna a essere inclusa nella lista dei 15 criminali più ricercati degli U.S. Marshals. Le difficoltà legali non si fermarono alla generazione precedente. Anche il fratello di Meester, Douglas, ebbe problemi: nel 2002 fu accusato di aggressione sessuale contro una cadetta all’Accademia dell’Aeronautica in Colorado. Le accuse furono poi ritirate con un accordo che prevedeva una dichiarazione di colpevolezza e il pagamento di una multa di 2.000 dollari. L'infanzia traumatica tra alloggi fatiscenti e condizioni precarie è un tema ricorrente. Durante la sua crescita, trascorsa tra case di accoglienza e modesti appartamenti in affitto, l'attrice affrontò difficoltà economiche ed emotive significative. Il rapporto con la madre fu particolarmente complesso, segnato da tensioni continue e battaglie legali legate al denaro e all'affidamento del fratellino, Alexander, detto «Lex». Dopo la scarcerazione, madre e figlia si trasferirono in Florida, ma Meester coltivò fin da subito il desiderio di andarsene e di aprirsi una strada nel mondo dello spettacolo. A soli dieci anni, durante le vacanze natalizie, partecipò a una convention di modelle bambine ad Atlanta. Fu notata da un agente che le offrì un contratto e le propose di trasferirsi a New York. Senza esitazioni, lei e la madre decisero di cogliere questa opportunità. Nonostante i primi ingaggi, la situazione economica rimase precaria; le due vissero in piccoli appartamenti fatiscenti tra il West Village e Inwood, a Manhattan, almeno fino a quando i guadagni non divennero più consistenti. Quegli inizi difficili contrastano fortemente con il successo raggiunto in seguito: nel 2011, l'attrice acquistò una splendida casa da 1,45 milioni di dollari a Encino, in California. La sua è una storia di riscatto autentico, costruita con determinazione e impegno. Non poteva permettersi di andare al ballo del liceo. A 14 anni, l'attrice viveva con sua madre in un appartamento a Hollywood. Riuscivano a malapena a sopravvivere con i compensi derivanti dal suo lavoro di modella e con i soldi che il nonno mandava loro. Quando arrivò il momento del ballo di fine anno, Leighton si rese conto che i biglietti erano troppo costosi e decise di non partecipare all'evento scolastico, un sogno per molte ragazze. La madre in tribunale per le cure negate al fratellino malato. Nel 2011, il rapporto tra Leighton e sua madre Constance subì una profonda rottura. L’attrice inviò circa 7.500 dollari al mese per sostenere il fratellino Lex, affetto da gravi problemi di salute, ma accusò la madre di utilizzare il denaro per spese personali, come interventi estetici. Delusa, decise di interrompere i pagamenti. La madre reagì sostenendo l’esistenza di un accordo verbale che obbligava la figlia a versarle fino a 1





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