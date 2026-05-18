Leishmaniosi Canina e Cambiamento Climatico: Nuove Sfide per la Prevenzione

L'aumento delle temperature globali sta spostando la diffusione della leishmaniosi canina verso il Nord Italia. Scopri perché la prevenzione non è più stagionale ma continua e come l'approccio One Health protegga cani e persone.

La leishmaniosi canina rappresenta una delle sfide più complesse per la medicina veterinaria contemporanea, specialmente in un contesto ambientale in rapida evoluzione. Questa patologia parassitaria, causata dal protozoo Leishmania infantum, si manifesta come una malattia multisistemica che può portare a conseguenze estremamente gravi, arrivando in diversi casi a essere fatale per l'animale.

La trasmissione avviene esclusivamente tramite la puntura di piccoli insetti ematofagi appartenenti al genere Phlebotomus, comunemente noti come pappataci. Un aspetto cruciale da comprendere è che non esiste ad oggi una cura risolutiva che elimini completamente il parassita dall'organismo; pertanto, l'attenzione clinica si sposta necessariamente dalla cura alla gestione della malattia e, soprattutto, a una prevenzione rigorosa. La leishmaniosi è inoltre classificata come zoonosi, il che significa che può essere trasmessa anche all'uomo.

Tuttavia, è fondamentale precisare che non vi è un contagio diretto dal cane all'essere umano: l'insetto vettore è l'unico anello di congiunzione possibile per il salto di specie. Tra le complicazioni più temute dai proprietari e dai medici veterinari vi è il grave danno renale, poiché l'insufficienza renale cronica è spesso l'esito finale di una malattia non gestita o diagnosticata tardivamente.

Storicamente, la leishmaniosi era considerata una problematica legata quasi esclusivamente alle regioni del Centro-Sud Italia e alle zone costiere, dove il clima mite favoriva la proliferazione dei pappataci. Tuttavia, l'attuale scenario climatico ha radicalmente cambiato questa distribuzione geografica. Il fenomeno del riscaldamento globale e l'incremento delle temperature medie hanno permesso ai flebotomi di colonizzare aree precedentemente considerate sicure, spingendo il confine del rischio verso le zone collinari e vaste aree del Nord Italia, raggiungendo persino la fascia prealpina.

I pappataci sono estremamente sensibili alla temperatura: tendono a diventare inattivi quando il termometro scende sotto i 10 gradi Celsius. Con la riduzione dei giorni di gelo intenso e l'allungamento delle stagioni calde, le finestre temporali di attività di questi insetti si sono ampliate, rendendo il rischio presente per molti più mesi dell'anno.

Questo significa che non è più possibile fare affidamento su un calendario stagionale fisso per impostare la prevenzione, ma occorre monitorare il rischio reale basandosi sul microclima locale e sulle abitudini dell'animale. L'approccio moderno alla lotta contro la leishmaniosi si inserisce nel quadro della salute circolare, nota come One Health. Questo paradigma riconosce che la salute umana, quella animale e l'integrità dell'ambiente siano indissolubilmente legate.

La prevenzione della leishmaniosi nel cane non serve quindi solo a proteggere il singolo animale, ma agisce come una misura di salute pubblica, riducendo il carico parassitario nell'ambiente domestico e limitando indirettamente l'esposizione dei soggetti umani più fragili. In questo senso, l'incremento di casi di leishmaniosi viscerale in ambito pediatrico, segnalato in diverse analisi cliniche, è strettamente correlato all'espansione dell'habitat e dei periodi di attività dei flebotomi.

La consapevolezza che il rischio non sia più limitato a zone geografiche specifiche o a mesi precisi dell'anno è il primo passo per una tutela efficace di tutta la comunità. Il ruolo del medico veterinario diventa quindi centrale e insostituibile. Non si può più parlare di una prevenzione standardizzata, ma di una strategia personalizzata che tenga conto di molteplici variabili: l'età del cane, le sue condizioni di salute generali, l'area geografica di residenza e le abitudini di vita.

Un piano preventivo completo può includere diverse linee d'azione. Da un lato, l'uso di prodotti repellenti specifici che riducano l'attrattiva del cane per i pappataci; dall'altro, l'integrazione della vaccinazione come strumento di difesa immunologica. A queste misure si devono aggiungere accorgimenti comportamentali essenziali, come la limitazione delle passeggiate nelle ore di massima attività dei vettori, ovvero dal tramonto all'alba, e l'installazione di zanzariere a maglie molto fitte in casa per evitare l'ingresso degli insetti durante la notte.

È imperativo non attendere la comparsa delle prime zanzare per agire, ma pianificare la strategia preventiva con largo anticipo, rivalutando ogni protocollo in caso di viaggi o spostamenti in zone a più alta densità di flebotomi





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