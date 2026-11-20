Lele Adani racconta di aver rifiutato un'offerta tripla da Dazn per restare in Rai. L'intervista a Gazzoli svela anche il dolore per la madre scomparsa e i ricordi di Maradona.

Lele Adani ha confermato di aver rifiutato un contratto da Dazn, con un'offerta economica quasi tripla rispetto a quella della Rai, per restare in Rai e continuare a essere la voce degli Azzurri. L'ex difensore ha spiegato che la decisione è nata dalla passione per il servizio pubblico e dalla famiglia creata in rete.

Rifiuto Offerta Tripla Dazn per Restare in Rai

Lele Adani ha dichiarato durante il podcast "Passa dal Bsmt" di Gianluca Gazzoli che due anni fa Dazn gli aveva proposto un contratto più lungo e un'offerta economica quasi tripla rispetto a quella della Rai. Il commentatore ha chiarito che, nonostante l'importanza finanziaria, ha scelto di restare in Rai perché è il posto migliore per lui e dove aveva creato la sua famiglia professionale.

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Passione e Servizio Pubblico in Rete Nazionale

Adani ha sottolineato che onorare il servizio pubblico significa fare le cose con passione e approfondimento, rispondendo alle polemiche sui compensi. Ha aggiunto che la sua motivazione è sia professionale che umana, credendo in ciò che fa e apprezzando la fiducia affidatagli da Rai senza che glielo chiedesse, con la telecronaca della Nazionale come ruolo più ambito.

Dolore per la Mamma e Ricordo di Maradona

L'ex calciatore si è aperto sul dolore per la scomparsa della madre, che ha seguito tutta la sua carriera da giocatore ma non ha potuto vivere la sua vita al microfono. Adani ha confessato di aver finito le lacrime per lei, trasformando il pianto in forza interiore e sentendosi ancora suo figlio, ricordando la sua vicinanza e i sacrifici fatti per portarlo agli allenamenti.

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Argentina Inghilterra e la Partita Più Bella

Il momento di massimo coinvolgimento emotivo di Adani riguarda il ricordo della partita Argentina contro Inghilterra, definita la più bella della sua vita da commentatore. Ha raccontato di aver fatto telefonate alle persone care e di essersi commosso per la grazia ricevuta dal calcio, sentendosi fortunato per essere stato testimone di quel momento storico.

Regalo a Fabio Caressa e Messaggio ai Giovani

La puntata è stata resa memorabile da un momento goliardico in cui Lele Adani ha rovesciato una caraffa d'acqua addosso al padrone di casa Gianluca Gazzoli. Inoltre, Adani ha citato le parole di Fabio Caressa sull'importanza della gavetta e sulla necessità di dare ai giovani la possibilità di farla, sottolineando come l'Italia sia un Paese di vecchi ma che i giovani devono avere spazio.