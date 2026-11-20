Lele Adani racconta a Lele Adani sul podcast di Gianluca Gazzoli la scelta di restare alla Rai invece che a DAZN per la famiglia. Rivive il dolore per la madre scomparsa e la partita Argentina-Inghilterra del 1986 come momento più bello.

Lele Adani, storico commentatore sportivo, ha offerto un'analisi profonda della propria carriera e delle scelte di vita durante un'intervista travolgente per il podcast Passa dal Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli. L'ex difensore e telecronista ha condiviso con il pubblico momenti di grande intensità emotiva, parlando del rapporto con la sua famiglia, dei colleghi e delle critiche ricevute. L'incontro, che ha visto anche un divertente episodio di gavetta con un versamento d'acqua, ha permesso di scoprire la passione e la professionalità che guidano la sua attività giornalistica quotidiana.

La scelta di restare alla Rai

Due anni fa, DAZN ha proposto a Lele Adani un contratto più lungo e un'offerta economica quasi tripla rispetto a quella della televisione di Stato. Nonostante la tentazione finanziaria, Adani ha deciso di rimanere alla Rai per ricoprire il ruolo di voce principale degli Azzurri. Ha spiegato che la Rai è il posto migliore per lui in quel momento e ha ringraziato DAZN, che avrebbe anche fatto un grosso sacrificio, ma che ha preferito per la famiglia che aveva creato in quell'azienda.

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La famiglia e il servizio pubblico

Adani ha sottolineato che senza che glielo chiedessero, l'azienda gli aveva già affidato la telecronaca della Nazionale, un incarico molto ambito. Ha dichiarato di fare le cose per passione e perché ci crede, mantenendo un incastro duplice tra professionalità e umanità. Ha anche precisato che onorare il servizio pubblico significa fare le cose con passione e approfondimento, rispondendo alle polemiche sui compensi della tv di Stato.

Dolore e rimpianti

Il commento si è poi aperto sul dolore per la scomparsa della madre, che aveva seguito tutta la sua carriera da calciatore ma non ha potuto vivere quasi nulla della sua seconda vita al microfono. Adani ha confessato di aver finito tutte le lacrime per lei, trasformando il pianto in forza interiore in questi 14 anni. Riferisce che la sua memoria diventa forza quando la sente vicina, rimanendo sempre figlio di suo padre e di lei.

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La partita più bella

Il momento di massimo coinvolgimento emotivo riguarda il ricordo legato all'ultima estate mondiale, quella del 1986, e in particolare alla sfida tra Argentina e Inghilterra. Adani ha raccontato che quella è stata la partita più bella della sua vita da commentatore, sentendosi fortunato per essere stato testimone di quel momento. Ha telefonato alle persone a lui vicine e si è commosso per la grazia ricevuta dal calcio.

Il rimpianto di non aver chiamato la madre

Il suo rimpianto più grande è stato non aver potuto chiamare sua madre durante quell'evento storico. Adani ritiene che lei avrebbe saputo dare la spiegazione giusta a quelle lacrime, perché vedeva la sofferenza di un bambino e gli occhi pieni di sogni. Ricorda i sacrifici fatti per portarlo agli allenamenti e come la madre avrebbe percepito ancora di più il suo amore per il calcio, un ragazzino che ama lo sport più di allora.