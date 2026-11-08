Lele Mora fuori dall'ospedale: il recupero a Verona dopo l'ictus al Policlinico Umberto I

Lele Mora lascia il Policlinico Umberto I di Roma dopo 15 giorni di ricovero per ictus. La scelta di trasferirsi a Verona per la riabilitazione con la famiglia.

Lele Mora, ex agente e conduttore televisivo, ha interrotto il suo ricovero al Policlinico Umberto I di Roma dopo quindici giorni di degenza. L'ospedalizzazione era stata resa necessaria da un grave ictus che ha colpito l'artista mentre era impegnato in una serie di spettacoli teatrali. La decisione di lasciare la struttura romana segue la stabilizzazione delle sue condizioni cliniche, che richiedono comunque un percorso di recupero prolungato.

La diagnosi è stata posta dopo che Mora si è svenuto a bordo di un treno diretto verso la capitale. Il momento critico si era inizialmente manifestato il 24 ottobre al Teatro San Filippo di l'Aquila, dove l'artista aveva già accusato malessere prima dell'entratura in scena. Nonostante il disturbo, aveva completato lo spettacolo, un evento che aveva registrato il tutto esaurito, mostrando un forte senso di responsabilità verso il pubblico.

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Le Cronologie della Crisis

La successione degli eventi che hanno portato all'attuale ricovero è precisa e documentata dal racconto dell'interessato. Dopo lo spettacolo nella città aquilana, Mora avrebbe dovuto fare ritorno a Verona, la sua città di residenza abituale. Durante il viaggio in treno per Roma, la sua condizione è peggiorata drasticamente, portando al collasso e al successivo trasferimento immediato in terapia intensiva.

La permanenza in terapia intensiva del Policlinico Umberto I è durata cinque giorni consecutivi. In questa fase acuta, i medici hanno dovuto gestire parametri vitali critici, con il paziente che successivamente descriverà di essere stato letteralmente strappato alla morte. Il risveglio è stato definito come un momento estremamente duro, segnato da una lunga fase di consapevolezza dolorosa delle proprie limitazioni fisiche immediate.

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Il Supporto Familiare

Durante l'intero periodo di degenza, la presenza accanto a Lele Mora è stata fondamentale e costante. La figlia Diana è rimasta al suo fianco in ogni momento, fornendo il supporto emotivo necessario per superare il trauma iniziale. Accanto alla famiglia, si è distinto anche don Felice, un sacerdote legato alla comunità Exodus di don Mazzi, dove Mora aveva già svolto attività di servizio volontario a partire dal 2012.

Questa rete di affetti include anche il figlio Mirko, che si è alterato nel turno di assistenza insieme alla sorella. I due figli hanno percorso centinaia di chilometri per assicurarsi che il padre non fosse solo nel momento della maggiore difficoltà. La loro presenza continua è la priorità assoluta per Mora, che ha espresso il desiderio di non tenere nascosta la situazione al suo nucleo familiare più ristretto, a differenza di quanto avvenuto inizialmente con il mondo dello spettacolo.

Piano di Riabilitazione

Le prospettive cliniche indicano un percorso di guarigione lungo e impegnativo. I medici hanno stimato che la riabilitazione richiederà almeno sessanta giorni di trattamento specifico. Questo periodo sarà dedicato al recupero delle funzioni motorie e cognitive compromesse dall'evento cerebrovascolare, con l'obiettivo di restituire autonomia all'artista.

Per ottimizzare le cure e il sostegno emotivo, Lele Mora sta organizzando il trasferimento definitivo a Verona. La scelta della città veneta è dettata dalla necessità di essere vicino ai propri cari e di completare il recupero nel familiarità. La famiglia sta attualmente affrontando le difficoltà burocratiche e logistiche per trovare una struttura adatta nella regione, un processo che richiede tempo ma che è visto come l'unico modo per una ripresa serena.