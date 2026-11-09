Lele Mora ictus: la denuncia della figlia Diana sulla solitudine

La figlia Diana denuncia l'assenza di solidarietà dopo l'ictus di Lele Mora. Solo Simona Ventura e Maria Teresa Ruta hanno mostrato concreta disponibilità a Roma.

Lele Mora è ricoverato da due settimane al Policlinico Umberto I di Roma a seguito di un ictus subìto durante un tour teatrale. La figlia Diana Mora è la figura centrale che gestisce la crisi, accompagnata dal fratello Mirko nel tentativo di garantire al padre le migliori cure possibili.

La denuncia della solitudine e l'assenza di solidarietà

Diana Mora ha espresso pubblicamente la propria amarezza per la solitudine che accompagna l'ex agente di personaggi famosi in questa delicata fase della sua vita. Nonostante la notorietà accumulata negli anni, solo pochi tra i tanti personaggi diventati celebri grazie alla sua opera si sono fatti sentire. La giornalista rimane l'unica figura esterna che ha continuato a chiedere notizie, insieme a parenti stretti e amici intimi.

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Secondo la famiglia, la reazione del mondo dello spettacolo è stata deludente. A nessuno è venuto in mente di visitare Lele Mora o di manifestare un minimo di riconoscenza per il percorso professionale costruito insieme. Questa assenza di supporto ha spinto i familiari a richiedere un esame di coscienza a chi avrebbe dovuto essere più vicino.

Le eccezioni: Ventura, Ruta e Soddimo come punti di riferimento

Tra le poche eccezioni positive, spicca la vicinanza immediata di Simona Ventura. Lei ha saputo della notizia e non ha mai smesso di richiedere aggiornamenti costanti sulle condizioni di salute dell'amico e collega. La sua costanza rappresenta un faro in mezzo all'indifferenza generale percepita dalla famiglia.

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Anche Maria Teresa Ruta ha mostrato una disponibilità concreta. Dopo aver letto la notizia del ricovero, ha chiamato Diana per offrirsi a completa disposizione. La sua gentilezza è stata evidente nelle parole rivolte alla figlia, promettendo supporto in qualsiasi necessità si dovesse presentare.

Altro punto fermo accanto a Lele Mora resta Tiziano Soddimo, titolare della "Eventproductionvip" e indicato dallo stesso Mora come il suo successore naturale. Soddimo cura attualmente l'immagine di diverse figure dello spettacolo, tra cui Tina Cipollari. La sua presenza è l'unica costante professionale in questo momento di emergenza sanitaria per il manager storico.

Le richieste dei familiari e la situazione ospedaliera

La famiglia di Lele Mora sta affrontando ostacoli burocratici e logistici per cercare di trasferire il ricoverato a Verona. L'obiettivo prioritario è avvicinare il padre alla sua casa e al suo nucleo familiare, garantendo maggiore vicinanza affettiva durante la convalescenza. Attualmente, la situazione non è ancora risolta a causa della mancanza di posti letto disponibili nel centro nord.

La diagnosi sulle condizioni di salute di Lele Mora non è ancora stata completamente chiarita. Il medico curante e la famiglia attendono di sciogliere i dubbi sulla prognosi definitiva, che influenzerà direttamente la durata e l'intensità del percorso riabilitativo necessario per il recupero funzionale.

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Il futuro immediato e la fine delle dichiarazioni

Per tutelare la privacy e la serenità di Lele Mora, la figlia Diana ha annunciato che non rilascerà più dichiarazioni ai media. Da questo momento, il silenzio stampa è la strategia scelta per evitare qualsiasi intrusione. La principale preoccupazione per lei e per il fratello Mirko è esclusivamente dedicata alla cura e al benessere del padre.

Lele Mora è descritto dal manager Tiziano Soddimo come un uomo buono, talvolta ingenuo, che ha pagato caro la sua fiducia negli altri. L'assenza di visitatori durante la malattia viene vista come un segnale di mancanza di gratitudine verso chi ha reso possibile la carriera di numerosi vip italiani.