Lenanie addio X Factor: il momento indimenticabile con Irama e la nuova canzone

Lenanie esce da X Factor dopo il terzo live. Racconta l'abbraccio con Irama e la scrittura immediata di un nuovo brano. Scopri i dettagli della sua eliminazione.

Lenanie ha terminato la sua avventura nel talent show X Factor durante la terza edizione delle serate live, terminando il suo percorso al terzo live subito dopo lo spareggio con il concorrente Manu. Nonostante l'eliminazione, l'artista, appartenente al team guidato da Irama, ha lasciato il palco con un sorriso e una rinnovata carica creativa, confermando che la sua priorità è sempre stata l'espressione autentica di sé stesso.

Il rapporto speciale con Irama

Un capitolo fondamentale dell'esperienza televisiva di Lenanie è legato indissolubilmente al rapporto speciale instaurato con il suo mentore. L'artista ha definito Irama una figura di grande umanità rara, evidenziando come questa stima viscerale abbia influenzato profondamente la sua performance. Il momento più indimenticabile per il cantautore è arrivato durante le Last Call, quando Irama gli ha dichiarato di essere in grado di riconoscere la sua voce tra mille persone, un complimento che ha rappresentato un riconoscimento professionale decisivo.

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La reazione emotiva all'eliminazione

Ripensando alla sua permanenza nel programma, l'artista ha raccontato di non aver mai nutrito aspettative pregresse, dal momento dei precastings fino all'ultima sera. Il suo obiettivo era esclusivamente raccontare se stesso attraverso la musica, provando una miriade di emozioni diverse che lo hanno portato a pensare di stare vivendo un sogno. Ha ammesso di aver persino pianto di felicità in alcune fasi della competizione, dimostrando come il palco abbia risvegliato in lui passioni fino ad allora inespresse.

La creatività dopo l'addio al programma

La notte che ha segnato la sua uscita dal circuito televisivo è stata caratterizzata da una productivity artistica inaspettata. Dopo aver lasciato le riprese, Lenanie è tornato in hotel e ha iniziato immediatamente a scrivere una nuova canzone d'amore. Questo impulso creativo è stato direttamente alimentato dall'ambiente positivo e dal supporto ricevuto, stimolando l'artista a spingere ancora di più nella sua carriera musicale.

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Distribuzione e dettagli tecnici dello show

Le puntate del programma, classificate come Sky Original e prodotte da Fremantle, seguono una precisa griglia di trasmissione che coinvolge diverse piattaforme digitali e televisive. Gli episodi vanno in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno, con disponibilità immediata in streaming sulla piattaforma NOW. I contenuti restano sempre accessibili on demand e tramite l'app Sky Go, garantendo una fruizione flessibile per gli spettatori.

Disponibilità su reti in chiaro

Per il pubblico che segue la programmazione in chiaro e non utilizza le piattaforme satellitari dedicate, l'appuntamento con X Factor è fissato su TV8 ogni martedì, seguito dalla replica su Cielo il mercoledì successivo. Questa strategia di distribuzione permette di mantenere alta l'audienship e di raggiungere un pubblico più ampio, integrando l'offerta digitale con i tradizionali canali televisivi terrestri disponibili per tutti gli iscritti.