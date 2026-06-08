Lenny Kravitz ruba la scena al Roland Garros 2026 con un look rock-chic

Lenny Kravitz ha catalizzato l'attenzione del pubblico parigino alla finale maschile del Roland Garros 2026 con un look rock-chic sartoriale impeccabile. Prima di assistere all'incontro, la rockstar americana ha incontrato il rapper italiano Ghali, diventando virale sui social. Il look di Kravitz incarna la perfetta fusione tra l'eleganza classica parigina e l'irriverenza estetica del musicista.

Lenny Kravitz ha attirato l'attenzione dei fan parigini alla finale maschile del Roland Garros 2026 con un look rock-chic impeccabile. La rockstar americana, di recente compiuti 62 anni, ha assistito all'emozionante incontro tra l'italiano e il suo avversario sul campo centrale Philippe Chatrier.

Prima di prendere posto in tribuna, Kravitz ha incontrato il rapper italiano Ghali nelle aree esclusive del 'Village', dove il cantante ha sostenuto l'amico e connazionale Flavio Cobolli. Il video del loro caloroso saluto è diventato virale sui social, celebrando questo inaspettato 'link-up' transgenerazionale e interculturale. Il look di Kravitz incarna la perfetta fusione tra l'eleganza classica parigina e l'irriverenza estetica che contraddistingue il suo stile.

La rockstar ha sfoggiato una giacca sartoriale scura a motivi gessati verticali bianchi sottili, con ampi revers a lancia e una silhouette strutturata ma fluida. Sotto il blazer, Kravitz ha indossato una camicia nera trasparente con una fantasia a micro-pois bianchi, lasciata ampiamente aperta sul petto. Per spezzare la formalità della parte superiore, il musicista ha abbinato un paio di jeans classici in denim blu dal lavaggio leggermente sfumato, completando l'outfit con una borsa a tracolla in morbida pelle nera.

Non sono mancati i leggendari dettagli beauty e di stile che rendono Kravitz inconfondibile, come i suoi lunghi e curatissimi dreadlocks, il piercing al naso e un paio di occhiali da sole oversize specchiati con montatura metallica argentata





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