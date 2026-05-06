Leonardo: aumento dei ricavi e degli ordini nel primo trimestre

Leonardo ha riportato un aumento dei ricavi e degli ordini nel primo trimestre 2026, confermando la sua guidance per l'anno. I ricavi sono aumentati del 6,9% a 4,44 miliardi di euro, mentre l'EBIT è aumentato del 33,2% a 281 milioni. Gli ordini sono aumentati di quasi il 31% a 9 miliardi di euro.

Leonardo : +60% utile adj I trimestre a 184 mln e ricavi a 4,4 mld (+6,9%)+33% Ebita a 281 mln, ordini a 9 mld. Conferma guidance.

Leonardo ha riportato ricavi per 4,44 miliardi di euro nel primo trimestre 2026, in aumento del 6,9%, con un ebita di 281 milioni (+33,2%) e un risultato netto adjusted di 184 milioni (+60%). Gli ordini del periodo sono aumentati di quasi il 31% a 9 miliardi di euro portando il portafoglio ordini a 56,8 miliardi (46,1 miliardi a marzo 2025). I ricavi sono in linea con il consensus degli analisti, mentre margini e ordini sono superiori.

L'indebitamento netto a fine marzo e' di 3,04 miliardi: l'incremento rispetto ai 2,1 miliardi di marzo 2025 riflette l'esborso per l'acquisto di Iveco Defence Vehicles, del 35% di Gem Elettronica e del 100% di Enterprise Electronics Corporation attraverso Drs; questi impatti sono stati in parte mitigati, segnala la societa', da un miglioramento del free cash flow (-411 milioni da -580 milioni). Confermata la guidance 2026 che prevede 25 miliardi di euro di nuovi ordini, 21 miliardi di ricavi, un ebita di 2,03 miliardi, un free cash flow operativo di 1,11 miliardi e un indebitamento netto a 800 milioni (al netto dell'esborso per Idv).

Dall'1 aprile, i risultati del gruppo includeranno il contributo di Ivedo Defence Vehicles che per i 9 mesi (aprile-dicembre) e' stimato a 1,2 miliardi di ordini, 1,1 miliardi di ricavi, 0,12 miliardi di ebita e 0,22 miliardi di free cash flow operativo





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