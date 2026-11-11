L'ex membro delle Brigate Rosse è scappato dai domiciliari di Buenos Asiago. La procedura di estradizione continua mentre la cooperazione internazionale si concentra su motivi di salute e sicurezza, con l'Interpol pronto all'azione. L'Italia sta valutando di portare Bernardo in tribunale dopo anni di latitanza. Gli ultimi sviluppi mostrano come la legge argentina e le procedure giudiziarie italiane si confrontano.

L'ex brigatista Leonardo Bertulazzi, a 74 anni, è scappato dagli arresti domiciliari in cui si trovava a Buenos Asiago. Lo ha confermato l'avvocato rodolfo Yanzon, riferito all'ansa.

Bertulazzi aveva l'ordine di restare in un appartamento del quartiere San Telmo, nel cuore della capitale argentina, dopo che la nazionalità di rifugiato era stata revocata. Nuove prove mostrano che la fuga è avvenuta poco dopo l'annotazione che la Argentina non poteva trasferirlo in Italia per motivi di salute.

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Fuga clandestina a San Telmo

In quell'istante, con la camminata clandestina tra le strade di San Telmo, l'ex membro della Brigata Rosse è riuscito a sottrarsi alle autorità, dando inizio ad una caccia da stato che coinvolge l'intero paese e la cooperazione internazionale. Prima della fuga la giustizia argentina aveva respinto l'ultimo ricorso di Bertulazzi contro l'estradizione presentato per motivi di salute penali. Come ha precisato Yanzon, è stata la politica di definizione della salute letterale che ha attivato la cooperazione con l'interpol.

La legge argentina, infatti, non permette l'estradizione se la salute del detenuto lo rende inadatto al trasferimento. Bertulazzi, per cui non esisteva una buona condizione fisica, era stato colpito da tre ictus durante la detenzione. Al mese di quel novembre, il centro per l'epilessia dell'ospedale Ramón Mejía gli aveva prescritto un ciclo di cure dei due mesi. Il primo esame, un elettroencefalogramma, era previsto per il 27 novembre.

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L'avvocato ha ritenuto che il giudice Maria Servini de Cubria non fosse all'altezza della situazione, sia stato un tema ricorrente nella discussione giudiziaria. Bertulazzi, condannato a 27 anni per il sequestro dell'industriale Pietro Costa e per l'uso di una banda armata, era stato arrestato nel 2024 dopo 44 anni di latitanza in Sudamerica.

Evoluzione storica di Bertulazzi

Negli anni '70, parte della colonna genovese delle Brigate Rosse, aveva partecipato al sequestro cui si era consegnato un miliardo di lire in rescatto, fondi che l'organizzazione aveva poi immerso nell'acquisto dell'appartamento di via Montalcini a Roma, che l'anno successivo sarebbe servito come prigione di Aldo Moro. Bertulazzi era stato arrestato una prima volta nel 2002 e liberato da un tribunale argentino, perché il paese non consente l'estradizione nei casi di condanna in contumacia.

Buenos Asiago, per anni, aveva concesso lo status di rifugiato politico a questo terrorista, revocato nel 2024 sotto la direzione del presidente Javier Milei. La decisione di ritirare la protezione di rifugiato ha reso pronta l'Italia a sottoporre il caso all'estradizione. L'Interpol e gli altri stati coinvolti stanno analizzando i piani di arresto e la necessità legale, soprattutto sulla base della recente documentazione medica.

Naturalmente, la fuga di Bertulazzi mette in luce le sfide delle cooperazioni transnazionali quando il diritto della salute si incrocia con la sicurezza pubblica. Il futuro del caso resta aperto a negoziati, arresti e potenziali revisioni giudiziarie. In parallelo alla vicenda del brigatista, le audizioni e i dibattiti sulla politica nazionale e le leggi di sicurezza sono ancora in movimento.

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Controversie politiche italiane

Il cardinale Mattarella ha espresso la sua posizione su temi di integrità dei magistrati e dell'indipendenza dalla politica, con dichiarazioni che ricordano quella di un futuro Parlamento più equilibrato. Il confronto che coinvolge Meloni e Schlein in una possibile campagna votiva risveglia ulteriori riflessioni sulla non adesione delle politiche a volte estremistiche.

Il rapimento e l'estradizione di una figura di storia recente come Leonardo Bertulazzi rappresentano un caso di punta in cui la normativa, la diplomazia e i diritti umani si si confondono. Si prova a rapirsi una parte di un passato storico in cui i rifugiati e i detenuti si troveranno di fronte a questioni urgenti.

La rete internazionale è attiva, con la U.N. e la Commissione europea che monitorano attentamente l'andamento per garantire che sia rispettato entrambe le salvaguardie del rispetto dei diritti e della sicurezza nazionale. L'ultima evoluzione di questo episodio è la collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane e argentine, con la prospettiva di un processo di estradizione finale.