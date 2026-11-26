Leonardo svela il primo dei 15 caccia M-346 destinati a sostituire gli MB-339 delle Frecce Tricolori. La consegna avverrà tra il 2027 e il 2028 con supporto tecnico completo.

Leonardo ha ufficialmente svelato il primo velivolo del lotto di 15 caccia M-346 destinati alla Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. La cerimonia si è tenuta presso lo stabilimento produttivo di Venegono Superiore, dove l'aereo è stato presentato come il successore dello storico MB-339 che ha caratterizzato le evoluzioni del reparto acrobatico per decenni. Questa presentazione segna un momento cruciale per l'industria della difesa italiana e per l'identità nazionale legata alle dimostrazioni di abilità in volo.

Dettaglio Tecnico e Piano di Consegna

Il programma di approvvigionamento non si limita alla fornitura dei soli velivoli, ma include un ampio pacchetto di supporto tecnico-logistico. Tale pacchetto comprende servizi di addestramento per piloti e manutentori, sistemi di simulazione avanzata per la formazione e interventi di adeguamento infrastrutturale presso la base aerea di Rivolto, in provincia di Udine. La struttura di Rivolto ospita il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, il nucleo centrale dove le nuove competenze verranno trasmesse e perfezionate. I velivoli M-346 saranno prodotti e consegnati dallo stabilimento di Venegono Superiore con una tempistica che prevede le consegne complete tra il 2027 e il 2028.

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Posizioni di Leonardo e Aeronautica Militare

La dirigenza di Leonardo ha definito questo traguardo un grande successo per l'azienda e per il Paese. Il manager ha sottolineato come la piena sinergia con l'Aeronautica Militare e con il Ministero della Difesa abbia permesso di raggiungere questo risultato, posizionando l'azienda verso nuovi obiettivi globali. La rinnovata fiducia nel velivolo Leonardo, destinato a continuare a essere apprezzato in tutto il mondo per le sue doti acrobatiche, rappresenta un orgoglio per l'intero settore industriale. L'azienda ha evidenziato che dietro ogni aereo ci sono progettisti, ingegneri, tecnici e filiere produttive che tramandano una cultura del lavoro basata su investimenti in ricerca e sviluppo.

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Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare, il Generale Salvatore Ferraro, ha definito l'M-346 un gioiello della tecnologia italiana. Per il vertice dell'aeronautica, il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all'M-346 rappresenta il progresso che avanza. Si tratta di una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori. Il generale ha enfatizzato come questa evoluzione non riguardi soltanto il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma symbolizzi quello di un'Italia che continua a trasformare eccellenza, competenze e visione industriale in un simbolo riconosciuto e ammirato nel mondo.

Impatto Operativo e Futuro delle Frecce

L'introduzione dei nuovi velivoli M-346 garantirà alle Frecce Tricolori nuove capacità operative mantenendo intatta la loro identità storica. Il modello M-346 è già stato adottato con successo da diverse Forze Aeree nel mondo per l'addestramento e per compiti operativi, confermando la validità della piattaforma. L'adeguamento infrastrutturale a Rivolto sarà essenziale per ospitare le nuove esigenze tecniche dei velivoli di quarta generazione. Le consegne, distribuite nel biennio 2027-2028, permetteranno un transizione graduale che eviterà discontinuità nelle performance acrobatiche. Questa evoluzione tecnologica rafforza la capacità dell'Italia di esportare know-how militare e di mantenere un ruolo di primo piano nell'aviazione europea e internazionale.