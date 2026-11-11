Leonardo Del Vecchio al centro di scandali: offerte d'acquisto, nuovo quotidiano e dichiarazioni controverse

L'erede di Luxottica fa scalpore con offerte di quota, lanci di un quotidiano e commenti polemici su stampa e politica. Le dichiarazioni mettono in evidenza i rapporti con investitori e l'attenzione dei media.

Leonardo Del Vecchio, erede di Luxottica, è tornato in evidenza con una serie di dichiarazioni e azioni che hanno suscitato scalpore in circoli finanziari e mediatici. Visibile nei quotidiani, ha fatto annunci che spaziavano dall'offerta di acquisto delle quote dei fratelli a controversi commenti pubblici che hanno alimentato la sua figura di "erede agitato".

Offerta di quota e lanci sul mercato

Nel mese scorso il giovane ha fatto un' offerta di comprare le quote dei suoi fratelli, ma la proposta è stata respinta. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla sua intenzione di consolidare il controllo familiare sulla magnate del settore. Allo stesso periodo, ha inaugurato il nuovo quotidiano QN a Roma invitando figure politiche come il premier e la leader Pd, un evento che ha riaffermato il suo desiderio di essere una voce influente nei circoli politici.

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Scandali di scelta personale e commenti in frastuono

Il giorno successivo ha partecipato a un incontro con l'artista Fedez, durante il quale ha annunciato di aver avuto rapporti sessuali con duemila donne, di aver criticato l'amministratore delegato di EssilorLuxottica e di descrivere Giorgia Meloni come 'fantastica e molto sexy'. I commenti, anche ritenuti volutamente provocatori, hanno attirato critica da parte della stampa tradizionale e dei lettori.

Progetti di acquisizione media e rivalità con gli azionisti

Dopo aver dichiarato il desiderio di acquistare Fatto Quotidiano, Del Vecchio ha accontentato un'offerta del 2 %. Ha poi rivolto un commento "voi trattate così i vostri azionisti?" a Andrea Scanzi. Questa serie di passi indica un cambiamento di strategia verso un posizionamento dominante nel settore médiatico, ma anche un tentativo di mediazione con il mondo delle azioni.

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Ricere di dipendenza e confidenzialità medica

Durante l'incontro con Fedez, l'erede ha parlato della sua "non ancora debellata dipendenza da benzodiazepine", sottolineando il rischio di una tossicodipendenza che può interferire con la vita professionale e personale. Il discorso ha toccato un tema delicato che ha attirato l'attenzione di diversi seguaci del settore. Anche se la sua dichiarazione è stata resa pubblicamente, è chiaro che la situazione è di natura molto personale.

Impatto sul mercato e prossimi passi

Le azioni di Del Vecchio hanno già avuto effetti sul mercato azionario di Luxottica e sulle quotazioni di altri media italiani. I concordati, adesso sotto osservazione, potrebbero infatti influenzare le politiche aziendali e le decisioni di altri investitori. L'autorità scegliere di rilasciare spiegazioni a breve termine è prevista per la prossima settimana, con l'aspettativa di chiarire le prossime mosse strategiche e alleviare le preoccupazioni dello stakeholder pubblico e privato.