Leonardo Fioravanti vince il Surf City El Salvador Pro: prima vittoria italiana nel Championship Tour

Il surfista italiano Leonardo Fioravanti trionfa nella quinta tappa del World Surf League Championship Tour a Punta Roca, El Salvador. È la prima vittoria di un italiano nel massimo circuito mondiale del surf dopo dieci anni di carriera e tre finali disputate. Fioravanti ha superato in finale il brasiliano Ítalo Ferreira, infortunato, grazie a prestazioni di alto livello.

Un risultato storico: Leonardo Fioravanti ha vinto il Surf City El Salvador Pro presented by Corona Cero, quinta tappa della stagione 2026 del World Surf League Championship Tour .

È il primo trionfo ever per l'Italia nel massimo circuito mondiale del surf. A Punta Roca, il surfista romano, atleta Red Bull, ha dimostrato costanza e brillantezza throughout the entire competition. Ai quarti ha realizzato il punteggio più alto dell'evento con un 9.00, chiudendo con 15.93 contro il francese Marco Mignot. In semifinale ha superato in extremis l'amico Kanoa Igarashi grazie a un 8.50.

In finale ha affrontato il leader del ranking Ítalo Ferreira, che gareggiava con otto punti di sutura al ginocchio. Fioravanti ha preso il comando fin dalla prima onda con un surf potente e aggressivo: un 8.33 d'apertura e un 7.00 finale, per un totale di 15.33 contro i 10.90 di Ferreira. Questa è la sua prima vittoria nel CT dopo dieci anni di attività e tre finali disputate.

È un traguardo che corona un percorso di dedizione e resilienza, specialmente dopo la finale persa a Pipe l'anno scorso. Il prossimo appuntamento del tour è il VIVO Rio Pro a Saquarema, in Brasile, dal 19 al 27 giugno. Fioravanti, visibilmente emozionato, ha dichiarato: Grazie mille. È stata una giornata incredibile, un evento straordinario.

Amo queste onde e amo El Salvador. Sto cercando di non piangere. Il team che mi circonda è straordinario. È stato un percorso lungo: sono nel Championship Tour da nove anni e non ho mai smesso di crederci.

Ho sempre saputo di avere il livello per riuscirci, ma vincere una gara in questo circuito è dannatamente difficile. L'anno scorso avevo raggiunto la finale a Pipe e sono andato vicinissimo alla vittoria: è stata una grande delusione, ma ho continuato a credere in me stesso. L'Italia mi segue sempre, anche se lì ormai è mezzanotte passata: il vostro supporto mi spinge ogni giorno a dare qualcosa in più. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Forza Italia!





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