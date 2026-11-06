Leonardo Maria Del Vecchio e la sfida al Fatto Quotidiano

Leonardo Maria Del Vecchio torna sul caso Fatto Quotidiano con una foto su X e una didascalia ironica sul possibile controllo della testata diretta da Marco Travaglio.

Leonardo Maria Del Vecchio ha pubblicato sul proprio profilo X una fotografia che lo ritrae seduto a bordo di un aereo privato, con in mano una copia del Fatto Quotidiano. La didascalia dell'imprenditore recita che anche lui ha comprato il Fatto Quotidiano, indicando una percentuale del 2%, e il post riapre una disputa che da settimane coinvolge l'editore del Quotidiano Nazionale e i vertici del giornale guidato da Marco Travaglio.

Il gesto arriva nel pieno di un confronto pubblico tra Del Vecchio e la redazione del quotidiano romano. Il tono ironico della didascalia è un nuovo capitolo di uno scambio di battute che si ripete da diverse settimane e che ruota attorno al futuro assetto societario della testata.

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Il post su X e la didascalia ironica

Nella fotografia pubblicata su X, Leonardo Maria Del Vecchio appare a bordo di un aereo privato mentre tiene tra le mani una copia del Fatto Quotidiano. Il messaggio di accompagnamento usa l'ironia per commentare la questione della partecipazione azionaria nel giornale.

La scelta di legare l'immagine a una percentuale così limitata, il 2%, sembra rispondere alle posizioni espresse dai vertici del quotidiano. Il post, pubblicato dal profilo personale dell'imprenditore, rende pubblica una replica che non riguarda soltanto l'immagine, ma il merito della trattativa societaria.

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Il confronto si svolge soprattutto sui social e sulle pagine dei giornali, con botta e risposta che alimentano l'attenzione sul destino della testata. Il post di Del Vecchio è quindi il segnale più recente di una contesa che non si è ancora chiusa.

Il piano di acquisizione e il muro dei soci fondatori

A ottobre Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato l'intenzione di rilevare il 100% del Fatto Quotidiano. L'obiettivo dichiarato era dunque il controllo totale della società editrice, un passaggio che avrebbe cambiato l'assetto proprietario del giornale.

Il progetto si è scontrato con la resistenza dei soci fondatori del quotidiano. Tra questi figurano Marco Travaglio, Antonio Padellaro e Cinzia Monteverdi, che hanno costruito una linea di difesa della testata contro l'ingresso di un investitore esterno.

La presenza di più soci fondatori con un ruolo attivo rende la trattativa complessa, perché l'eventuale cessione dell'intero pacchetto richiede il consenso di chi detiene la maggioranza della società. Le fonti disponibili non indicano però quali decisioni formali siano state assunte finora.

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Posizioni in campo e prospettive per la testata

Da una parte c'è Leonardo Maria Del Vecchio, editore del Quotidiano Nazionale, che sostiene la propria intenzione di rilevare il giornale. Dall'altra ci sono i vertici del Fatto Quotidiano, guidati da Marco Travaglio, che hanno difeso l'indipendenza della testata e l'assetto attuale dei soci.

Il dibattito riguarda quindi due visioni differenti del controllo di un giornale d'opinione. Da un lato l'investimento di un imprenditore con altre testate nel proprio portafoglio, dall'altro la volontà dei fondatori di preservare l'identità editoriale del quotidiano.

Per i lettori e per i dipendenti della testata, il nodo pratico è capire se l'eventuale cambio di proprietà modificherebbe la linea editoriale. Al momento, le informazioni disponibili non chiariscono tempi, condizioni o esiti della trattativa, e il post pubblicato su X non introduce elementi formali nuovi.

Per questo motivo la vicenda resta aperta, con la contesa tra Leonardo Maria Del Vecchio e i soci del Fatto Quotidiano destinata a seguire gli sviluppi societari della testata nei prossimi mesi.