Leonardo Maria Del Vecchio espande impero media e cinema con LMDV Capital

Il magnate 1995 amplia i suoi interessi in Italia. Da acquisizioni editoriali a produzioni cinematografiche, ecco come LMDV Capital sta ridefinendo il suo business.

La trasformazione imprenditoriale di Leonardo Maria Del Vecchio, nota per il passaggio da una vita privata rumorosa a un ruolo attivo nell'economia italiana, è ora accompagnata da una strategia di investimento aggressiva nel settore dei media e dell'intrattenimento. Attraverso la sua holding privata LMDV Capital, fondata nel 2022, il magnate classe 1995 sta costruendo un portafoglio diversificato che include quotidiani nazionali, produzioni cinematografiche e partecipazioni in aziende tecnologiche e immobiliare.

Strategia di investimento LMDV Capital

La società di investimenti LMDV Capital è lo strumento principale attraverso cui Leonardo Maria Del Vecchio ha sviluppato un portfolio di partecipazioni in diversi settori economici negli ultimi anni. Il patrimonio del magnate, stimato da Forbes Real-Time Billionaires in 6,3 miliardi di dollari, gli fornisce una solida base finanziaria per queste operazioni, sostenuta anche dalla quota del 12,5% in Delfin, la holding familiare controllata dopo la morte del padre Leonardo Del Vecchio nel 2022.

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Acquisizioni editoriali nel panorama italiano

Il settore editoriale è diventato il focus principale degli interessi di Del Vecchio, con un ingresso dichiarato a dicembre dello scorso anno tramite LMDV Media, controllata di LMDV Capital. L'operazione ha visto l'acquisto del 30% del quotidiano Il Giornale dal gruppo Tosinvest di Antonio Angelucci. Questa mossa segna l'inizio di una serie di acquisizioni che hanno ampliato significativamente la sua influenza nel giornalismo italiano, spaziando dalla carta stampata alla gestione di testate regionali e nazionali.

Controllo Editoriale Nazionale e altri media

Nel maggio 2026, Del Vecchio ha rilevato la maggioranza del gruppo Editoriale Nazionale, pubblicante i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN, con un investimento di circa 85 milioni di euro per arrivare a detenere l'80% del gruppo. Il lancio ufficiale dell'operazione è avvenuto il 5 novembre con grande risonanza mediatica. Inoltre, dopo un tentativo fallito di acquisire il Fatto Quotidiano, l'imprenditore ha acquisito il 2% di SEIF, la società che controlla la testata diretta da Marco Travaglio, dimostrando una strategia di penetrazione anche nelle testate meno propense al dialogo.

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Entrata nel settore cinematografico e streaming

La diversificazione di Leonardo Maria Del Vecchio include anche il settore cinematografico, con investimenti mirati alla produzione e distribuzione. Nel luglio 2024, ha acquisito una quota del 13,78% in Leone Film Group, la società fondata nel 1989 dal regista Sergio Leone e oggi guidata dai figli Andrea e Raffaella Leone. Nel settembre 2025, è stata annunciata una joint venture con Leone Film Group per la gestione dei cataloghi non attuali, dove il 51% spetta a Leone Film e il 49% a Vice Pictures.

Vice Pictures e la strategia di produzione

Con la creazione di Vice Pictures nell'ottobre 2024, di cui Del Vecchio è presidente, l'imprenditore punta a solidificare la presenza sulle piattaforme di streaming. La joint venture con Leone Film Group mira a rilanciare la distribuzione secondaria di film datati, sfruttando il catalogo della società che include titoli di Martin Scorsese come The Wolf of Wall Street e Killers of the Flower Moon. Questa mossa strategica risponde alla crescente domanda di contenuti sul digitale, trasformando l'archivio cinematografico in una risorsa economica sostenibile e moderna.