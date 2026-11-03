Leonardo Maria Del Vecchio offre 22,5 miliardi per controllare Delfin

Leonardo Maria Del Vecchio lancia un'offerta da 22,5 miliardi per le quote Delfin. Un'operazione complessa che mira al controllo di EssilorLuxottica e del patrimonio familiare.

Leonardo Maria Del Vecchio ha formalizzato una nuova proposta per acquisire la maggioranza delle quote della holding familiare Delfin. L'operazione prevede l'acquisto fino a sei delle otto quote esistenti per una somma totale di 22,5 miliardi di euro. Questo movimento rappresenta l'ultimo tentativo di risolvere una disputa societaria che coinvolge l'intero gruppo e il futuro di EssilorLuxottica.

Dettagli dell'Offerta e Meccanismo Azionario

La proposta di Leonardo Maria Del Vecchio mira ad arrivare a possedere l'87,5 per cento del capitale sociale di Delfin. Con questo livello di partecipazione, il nipote del fondatore erediterebbe il controllo effettivo della struttura holding. L'obiettivo è centralizzare la gestione di un patrimonio che include partecipazioni strategiche in banche e assicurazioni.

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Delfin possiede attualmente una quota del 32,5 per cento in EssilorLuxottica. La multinazionale dell'occhialeria, co-fondata da Leonardo Del Vecchio, è l'asset più importante del gruppo. Inoltre, la holding detiene rilevanti partecipazioni in istituti finanziari come MPS, Generali e UniCredit. Il controllo di Delfin significa quindi influenzare direttamente il destino di queste grandi aziende europee.

Posizioni dei Famigliari e Concorrenza Esterna

Questa offerta si allinea finanziariamente a quella presentata dal miliardario ceco Michal Strnad. A fine ottobre, Strnad aveva offerto 30 miliardi per acquistare tutte le quote disponibili. Leonardo Maria Del Vecchio si oppone alla vendita esterna sostenendo che il futuro di Delfin debba essere deciso da chi conosce la storia familiare. In una lettera ai fratelli, ha affermato di sentirsi il custode del lavoro svolto dal padre.

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Il padre Leonardo Del Vecchio, morto nel 2022, aveva diviso la holding in otto quote uguali del 12,5 per cento. Tre quote sono andate ai figli del primo matrimonio: Claudio, Marisa e Paola. Due quote sono state assegnate a Luca e Clemente, nati da una relazione successiva. L'ultima moglie, Nicoletta Zampillo, e il figlio Rocco Basilico ne hanno ricevute una ciascuna.

Impatto Reale e Ostacoli Decisionali

La gestione di Delfin è attualmente bloccata a causa della regola dell'unanimità. Per le decisioni importanti serve l'approvazione dei soci che detengano almeno l'88 per cento delle azioni. Una soglia del 87,5 per cento richiede effettivamente il consenso di sette soci su otto. Senza un azionista di maggioranza, ogni socio ha un potere di veto efficace.

Questa struttura ha creato un'impasse persistente nella gestione aziendale. I fratelli hanno storie ed età molto diverse, dal 69enne Claudio al 22enne Clemente. Alcuni eredi considerano Delfin solo come una fonte di dividendi annuali. Altri vorrebbero addirittura liquidare le proprie quote per monetizzare l'investimento.

Prossimi Passi e Contesto Legale

Non tutte le offerte sembrano avere alte probabilità di successo immediato. Esistono già procedimenti giudiziari in corso tra gli eredi. La nomina di Rocco Basilico, con quota identica ai figli biologici, ha creato dissensi. Sono state avvocate cause legali in Italia e in Lussemburgo per contestare la legittimità della sua entrata in Delfin.

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Leonardo Maria Del Vecchio ha già esperienza nella gestione dei beni familiari. Ha presieduto EssilorLuxottica Italia e diretto la divisione retail. In precedenza è stato amministratore delegato di Salmoiraghi & Viganò e ha gestito i negozi monomarca di Ray-Ban. La ricerca di una soluzione rimane cruciale per sbloccare la gestione di Delfin e dare efficienza al gruppo.