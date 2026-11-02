Leonardo Maria Del Vecchio rilancia offerta Delfin 22 miliardi Citi

Leonardo Maria Del Vecchio presenta nuova offerta per Delfin finanziata da Citi per 22 miliardi. Acquisisce quote fratelli e rassicura sul futuro del gruppo.

Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital ed editore di QN Media, ha annunciato ufficialmente il lancio di una nuova proposta per acquisire il controllo totale della holding Delfin. Questo veicolo finanziario custodisce il considerevole patrimonio costruito dal padre, il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. L'iniziativa mira a risolvere la complessa dinamica di ownership che ha caratterizzato gli ultimi anni della famiglia. L'operazione è supportata da una forte garanzia finanziaria internazionale.

Nuova offerta e finanziamento Citi

La proposta, descritta dall'imprenditore come la più seria mai avanzata, è stata pubblicata su una lettera aperta sul Quotidiano Nazionale. Del Vecchio assicura di aver già ottenuto la disponibilità di un istituto di credito internazionale per finanziare l'intera operazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il finanziamento verrebbe fornito dalla banca statunitense Citibank. L'importo totale dell'operazione è stimato in circa 22 miliardi di euro. Il tasso di interesse applicato a questo prestito sarebbe dell'1,75 per cento. Questa cifra rappresenta un punto di forza fondamentale per differenziarsi dalle precedenti iniziative.

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Modalità di acquisto e governance

L'offerta prevede due possibilità distinte per i soci della holding. I familiari possono scegliere tra un acquisto totale e immediato delle quote oppure formule di acquisizione più graduali nel tempo. Ciascun socio mantiene la piena libertà di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze. Il veicolo societario destinato ad acquisire le quote introducerebbe uno statuto con regole di governance rafforzate. Nel consiglio di amministrazione siederanno, accanto a Del Vecchio, due figure esperte. Queste persone avranno esperienze manageriali, finanziarie e legali. Possederanno poteri vincolanti sulle decisioni finanziarie più rilevanti per garantire trasparenza.

Ricomposizione familiare e storia

Leonardo Maria Del Vecchio punta a rassicurare gli altri componenti della famiglia sulla gestione futura. Ha ammesso pubblicamente di non aver sempre fatto le cose nel modo giusto in passato. Riconosce di aver commesso errori e di aver talvolta scelto la strada dello scontro con i fratelli. Negli anni aveva tentato prima di consolidare gli equilibri di EssilorLuxottica. Poi aveva cercato di acquistare le partecipazioni dei familiari meno coinvolti nella gestione operativa. Questa strategia, come racconta, non ha prodotto i risultati sperati. Negli ultimi mesi ha deciso di cambiare approccio puntando sul dialogo costante.

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Confronto con Czechoslovak Group

Il contesto dell'operazione è diventato più chiaro considerando le mosse di altri attori. Inizialmente, il proprietario del gruppo della difesa Czechoslovak Group aveva proposto circa 30 miliardi di euro. Questa offerta mirava a acquisire il controllo di Delfin ma fu giudicata irricevibile dagli eredi. Gli eredi considerarono lo sconto del 30 percento sul valore del patrimonio come un elemento inaccettabile. Del Vecchio ha dato mandato ai propri consulenti di rinunciare alle azioni legali avviate contro alcuni familiari. I suoi consiglieri sono in contatto quotidiano con quelli degli altri soci per trovare un'intesa.

Prossimi incontri e futuro

Diversi appelli ricevuti negli ultimi giorni, sia privati sia pubblici, hanno spinto verso questa nuova iniziativa. Persone che hanno lavorato a lungo con il fondatore di Luxottica gli hanno chiesto di tentare un'ultima ricomposizione. Soggetti vicini alla storia imprenditoriale della famiglia hanno sollecitato un accordo. Del Vecchio ha proposto ai soci di incontrarsi entro il 7 novembre. Gli incontri potranno avvenire tutti insieme oppure individualmente per illustrare nel dettaglio il progetto. L'obiettivo dichiarato è offrire garanzie ai familiari, ai mercati e ai lavoratori del gruppo.

Impatto su EssilorLuxottica

La partita riguarda il futuro di una delle più importanti holding familiari italiane. Delfin è l'azionista di riferimento di EssilorLuxottica, uno dei colossi óptici mondiali. La holding è titolare di partecipazioni strategiche in altri grandi gruppi industriali. Una soluzione che può tenere insieme chi vuole uscire e chi vuole restare è fondamentale. Non si chiede a nessuno di rinunciare alle proprie idee, ma di valutare la soluzione proposta. Gli asset finanziari e industriali coinvolti sono di primo piano a livello globale. La stabilità della governance influirà direttamente sul valore del gruppo Luxottica nel lungo termine.